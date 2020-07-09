Жильцы столичной многоэтажки обнаружили в подъезде годовалую девочку

У матери ребенка уже забирали детей за невыполнение обязанностей по их воспитанию

В Киеве в жилой многоэтажке на улице Искровской в подъезде обнаружили ползающую годовалую девочку. Как выяснилось, матерью ребенка является одна из жительниц дома, у которой несколько лет назад уже изъяли четырех детей.

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Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице, к правоохранителям обратился мужчина и сообщил, что в подъезде жилого дома ползает маленький ребенок его соседей. На место выехали полицейские ювенальной превенции.

"Полицейским женщинам пояснила, что пока укладывала спать старшего сына, не заметила как годовалая дочка выползла через незапертую дверь в подъезд. Однако правоохранители установили, что несколько лет назад у киевлянки уже изъяли малолетних детей, 2003, 2007, 2008 и в 2012 годов рождения, за невыполнение обязанностей по их воспитанию", - говорится в сообщении.

На женщину составили протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ей грозит наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Напомним, в Белой Церкви 21-летнюю девушку, выбросившую с балкона свою новорожденную дочь, приговорили к трем годам лишения свободы.

Также мы писали, что в Киеве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки.

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