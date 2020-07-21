Жили в куче мусора: в Киеве у горе-матери отобрали двух маленьких детей (фото)

В Киеве правоохранители приняли решение о немедленном изъятии из семьи двух маленьких детей. Их забрали в больницу для прохождения медицинского осмотра и оказания помощи, рассказали в полиции Киева.

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Малышей, которым была нужна помощь, полицейские обнаружили во время рейда по неблагополучным семьям. Во время таких визитов правоохранители проверяют бытовые условия, в которых живут несовершеннолетние, их питание, психологический климат в семьях и уровень воспитания детей.

"Во время рейда мы посетили 30-летнюю мать-одиночку, которая воспитывает 5-летнего мальчика и 4-летнюю девочку. Дети находились в помещении в антисанитарных условиях и неухоженные. Кроме того, неоднократные визиты и профилактические беседы с женщиной о ненадлежащих условиях воспитания ребенка не дали положительных результатов", – рассказал старший инспектор ювенальной превенции Днепровского управления полиции Алексей Крупеня.

В данном случае бытовые условия семьи угрожали здоровью и жизни детей. Малыши буквально жили в куче мусора: квартира их матери выглядит крайне захламленной.

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В отношении матери правоохранители составили протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан.

В дальнейшем социальные службы будут решать вопрос о лишении женщины родительских прав.

Ранее работники ювенальной превенции в Киеве изъяли двух маленьких детей, которых 25-летняя мать ранее оставила без присмотра в квартире на улице Борщаговской и они устроили пожар.

Также в Киеве в полицию обратился дворник одного из многоквартирных домов на улице Семашко и сообщил, что двое детей выбрасывают из окна игрушки и подушки. По его словам, вероятно, дети находятся в квартире без присмотра взрослых. Чтобы те не натворили беды и не причинили себе вреда, мужчина решил вызвать правоохранителей

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