Жителей окраины Киева напугал черный дым от пожара возле церкви

/ Фото: Киев Оперативный

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На Петропавловской Борщаговке во второй половине дня в четверг, 30 января, вспыхнул пожар на территории кладбища, недалеко от храма, который строится. Клубы черного дыма были заметные за несколько сотен метров.

/ Фото: Киев Оперативный

Как рассказали сайту "Сегодня" в Главному управлении Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Киевской области, возгорание удалось потушить за 10 минут.

"На улице Львовской, 1-а произошло возгорание, на место выезжала одна пожарная машина. Горели шины на открытой территории, площадь возгорания составила 10 метров квадратных. С огнем справились за десять минут, после того как получили вызов. Причина возгорания устанавливается. Кому принадлежит данная территория и является ли она кладбищем, мы не уточняли. Рядом находится строящийся храм, но он не пострадал", – рассказали нам в ГСЧС Киевской области.

Напомним, ранее на окраине Киева произошел масштабный пожар в магазине мебели.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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