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Жителей столичных Позняков испугал сильный гул (видео)

16 декабря, 09:51

Александр Марущак

Гул слышно со стороны правого берега Днепра

Видео: Александр Марущак Видео: Сегодня

Сегодня утром, 16 декабря, жителей столичных Позняков и Осокорков разбудил сильный гул в небе.
Нарастающий шум не прекращается вот уже несколько часов.

"Странный гул напоминает шум от двигателя самолета. Такое впечатление, что над домом зависло несколько самолетов, которые не могут приземлиться. Честно? Такой шум очень пугает. Он еще напоминает шум от железнодорожных путей, хотя рядом с нами их нет. Такой гул я слышу впервые за 10 лет проживания в этом районе", – рассказала на Ольга Комарницкая, жительница Позняков.

Гул действительно пугает, когда выходишь на улицу, его слышно со стороны правого берега Днепра. Что происходит в городе, в столичной мэрии пока не комментируют. По одной из версий, на столичной ТЭЦ проходит замена оборудования и из-за ремонта стало слышно работу агрегатов от ТЭЦ.

Ранее сообщалось, что жители центра города доведены до отчаяния из-за гонок на дорогах, которые устраивают мотоциклисты и автомобилисты в ночное время. В полиции говорят, что проблема решится, когда заработает фото- и видеофиксация нарушений.

При этом, если вам мешает шум мотоциклистов под окнами – пакуйте вещи. Другого способа спастись от навязчивого ночного рева нет, говорят эксперты.

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Киев позняки гул

Источник: Сегодня

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