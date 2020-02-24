Жители многоэтажки поймали домушника и связали скотчем (видео)

В Киеве жители дома самостоятельно задержали мужчину, который выглядит как домушник. При подозрительном "госте" нашли набор для открытия домофонов и средства, напоминающие современные отмычки. При этом он прогуливался по подъезду, старательно пряча лицо от камер видеонаблюдений. Видео с инцидентом выложил паблик "Киев Оперативный".

При мужчине документов не оказалось. Бдительные жильцы связали его скотчем и передали полиции.

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Ранее в киевской маршрутке пассажиры поймали карманника, который обчистил сумку пассажирки, украв у нее мобильный телефон. Однако воровство не осталось незамеченным. Пассажиры задержали карманника, отобрали у него "добычу" и избили.

Отметим, в 2019 году в Киеве пассажиры троллейбуса разбили голову молодому мужчине, который украл мобильный. В том же году жители Днепровского района задержали карманника, который в маршрутке обокрал пассажирку, оставив ее без кошелька и телефона.

Ранее сообщалось, что карманники в столице орудуют не только в транспорте. Жертвой карманных воров можно стать в кафе и ресторанах: для злоумышленников это традиционно хлебное место. Но сейчас они используют новые методы манипуляций.

Напомним, карманники настолько обнаглели, что не стесняются воровать даже тогда, когда их снимают на телефон.

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