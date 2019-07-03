Живой сюрприз в бутылке: киевлянка купила воду с червяком
Бутылка воды была приобретена в одном из столичных парков
В Киеве женщине продали бутылку сладкой негазированной воды с червяком. Напиток она купила для детей в одной из торговых палаток столичного парка. То, что в бутылке оказался посторонний организм, заметили уже дома вечером, когда воду допили.
"Червяк достаточно прозрачный был, очень сложно было заметить. Вода, как обычного вкуса была, и сняли пломбочку, чтобы открыть саму бутылку. Вода, как вода", – рассказала пострадавшая Екатерина Заяц.
В торговой точке, где женщина купила воду, накладную на товар показали. То, что бутылка их – отрицают. В компании, производящей воду, от комментариев отказались. Впрочем, бутылку с остатками воды на экспертизу забрали. В Союзе потребителей объясняют: подделка воды летом – распространенное явление.
Чтобы не купить фальсификат, нужно обращать внимание на ряд факторов.
"Если вы видите, что пломба вскрыта, что маркировка выгорела, она какая-то бледная, неправильно наклеенная – наискосок, не по стандарту или наклейка отпадает – это явно говорит о том, что перед вами подделка", – рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Миксим Несмеянов.
Уменьшает риски приобрести фальсификат – покупка в больших сетях. К тому же, там вы получите чек, что является основанием для возврата товара, если он окажется некачественным.
Напомним, в Киеве пенсионеры едва не подрались за просроченные продукты, которые магазин запросто выбросил в ближайший мусорный бак.
Также мы писали о преступной схеме поставки просроченных продуктов в школы, детсады и больницы Запорожья, на которых наживались чиновники.
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