Жуткий пожар вспыхнул в жилом доме в Киевской области: погибли двое детей

В Киевской области пожар в жилом доме унес жизни троих человек, двое из них – маленькие дети. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Пожар произошел сегодня, 6 ноября, в 1:01 в частном жилом в городе Узин Белоцерковского района. В 3:47 спасатели ликвидировали огонь на площади 64 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 14 спасателей и две единицы техники ГСЧС.

В результате пожара погибли три человека, в том числе и двое маленьких детей. Один ребенок был 2016 года рождения, а второй – 2017.

Напомним, в Киевской области 5 ноября произошел масштабный пожар в жилом доме. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело женщины 1963 года рождения и ее сына, 2004 года рождения.

Ранее мы уже писали о том, что в Украине с начала 2018 года в результате пожаров погибли 1326 человек. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 1113 украинцев. Как отмечают спасатели, причинами пожаров чаще всего оказываются небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.