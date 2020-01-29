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Жуткое ДТП из-за тумана: под Киевом легковушка въехала под грузовик

29 января, 12:36

Авария произошла на 70 км Одесской трассы, пострадали два человека

Фото: патрульная полиция Киевской области

Фото: патрульная полиция Киевской области

На 70 км трассы Киев – Одесса в среду, 29 января, из-за тумана и недостаточной видимости произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

"Видимость на трассе М-05 – не более 80 метров. К сожалению, невнимательность водителей Opel Combo и Renault Magnun привела к ДТП с пострадавшими. В результате столкновения пассажир и водитель легковушки получили травмы и были госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.

Отметим, что туман в Киеве и области 29 января, по прогнозам синоптиков, сменится дождем и мокрым снегом. Утром 30 января на дорогах возможен гололед.

Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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ДТП туман киевская область одесская трасса

Источник: Сегодня

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