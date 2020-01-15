Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,03
26,69

Жуткое ДТП на Братиславской в Киеве: погибшего водителя "вырезали" из разбитого авто

15 января, 11:05

На дороге столкнулись Ford и Mitsubishi

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве утром в среду, 15 января, на улице Братиславской произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Сообщение об аварии поступило спасателям в 7:57.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

"ДТП произошло между автомобилями Ford и Mitsubishi. В результате столкновения водитель автомобиля Ford погиб на месте. С помощью гидравлического и пневматического инструментов спасатели достали тело мужчины из покореженного авто", – говорится в сообщении.

Сейчас обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в с.Здвижевка Бородянского района в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев авария ДТП

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве на Рождество произошла драка в маршрутке: видео
В Киеве на Рождество произошла драка в маршрутке: видеоПроисшествия
Нашлись киевские
Нашлись киевские "Ромео и Джульетта", которых полиция всей страны искала с декабряПроисшествия
Под Киевом спасают от голода четыре десятка животных на ферме известного бизнесмена
Под Киевом спасают от голода четыре десятка животных на ферме известного бизнесменаДругие новости
В селе под Киевом без вести пропали двое подростков: фото мальчиков
В селе под Киевом без вести пропали двое подростков: фото мальчиковПроисшествия
Двойное убийство в Киеве: появились фото и имена подозреваемых
Двойное убийство в Киеве: появились фото и имена подозреваемыхПроисшествия
В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: все подробности, фото и видео
В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: все подробности, фото и видеоВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...