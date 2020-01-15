Жуткое ДТП на Братиславской в Киеве: погибшего водителя "вырезали" из разбитого авто

На дороге столкнулись Ford и Mitsubishi

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве утром в среду, 15 января, на улице Братиславской произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Сообщение об аварии поступило спасателям в 7:57.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

"ДТП произошло между автомобилями Ford и Mitsubishi. В результате столкновения водитель автомобиля Ford погиб на месте. С помощью гидравлического и пневматического инструментов спасатели достали тело мужчины из покореженного авто", – говорится в сообщении.

Сейчас обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в с.Здвижевка Бородянского района в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

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