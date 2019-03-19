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Жуткое ДТП на Дорогожичах: появились новые фото искореженных авто

Сегодня, 11:14

В масштабной аварии пострадали три человека и чудом обошлось без жертв

Жуткое ДТП на Дорогожичах: появились новые фото искореженных авто Происшествия В масштабной аварии пострадали три человека и чудом обошлось без жертв

В результате масштабной аварии на перекрестке Телиги и Щусева близ станции метро "Дорогожичи" в Киеве пострадали три человека, сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

Ранее мы писали, что возле метро столкнулись Chevrolet Aveo, Mitsubishi Outlander и маршрутное такси Chevrolet, которое после аварии загорелось.

По данным полиции, телесные повреждения получили два человека из Chevrolet, а также водитель маршрутки. Их госпитализировали. 

Отметим, что в масштабной аварии чудом обошлось без жертв. В результате ДТП в маршрутке от сильного столкновения вырвало сиденья, а дорогу на участке аварии засыпало разбитым стеклом.

После происшествия на Телиги образовались огромные пробки, машины простояли в тянучке несколько часов. Также на месте ДТП было много "скорых".

По факту инцидента решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области произошла крупная дорожная авария с участием двух легковых автомобилей, кареты "скорой помощи" и лося. ДТП случилось на трассе М-01 возле с. Топчиивка. По словам очевидцев, вечером 16 марта на дороге Киев – Чернигов автомобиль KIA сбил лося, а ехавшие за ним Toyota и "скорая" переехали животное, из-за чего оно погибло на месте.

Также напомним, что на Западной Украине случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. В Тернополе в аварию попала 13-летняя девочка, которая каким-то образом находилось за рулем автомобиля. 

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Тег Киев, авария, ДТП, маршрутка, дорогожичи

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