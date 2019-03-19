Жуткое ДТП на Дорогожичах: появились новые фото искореженных авто
В масштабной аварии пострадали три человека и чудом обошлось без жертв
В результате масштабной аварии на перекрестке Телиги и Щусева близ станции метро "Дорогожичи" в Киеве пострадали три человека, сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.
Ранее мы писали, что возле метро столкнулись Chevrolet Aveo, Mitsubishi Outlander и маршрутное такси Chevrolet, которое после аварии загорелось.
По данным полиции, телесные повреждения получили два человека из Chevrolet, а также водитель маршрутки. Их госпитализировали.
Отметим, что в масштабной аварии чудом обошлось без жертв. В результате ДТП в маршрутке от сильного столкновения вырвало сиденья, а дорогу на участке аварии засыпало разбитым стеклом.
После происшествия на Телиги образовались огромные пробки, машины простояли в тянучке несколько часов. Также на месте ДТП было много "скорых".
По факту инцидента решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области произошла крупная дорожная авария с участием двух легковых автомобилей, кареты "скорой помощи" и лося. ДТП случилось на трассе М-01 возле с. Топчиивка. По словам очевидцев, вечером 16 марта на дороге Киев – Чернигов автомобиль KIA сбил лося, а ехавшие за ним Toyota и "скорая" переехали животное, из-за чего оно погибло на месте.
Также напомним, что на Западной Украине случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. В Тернополе в аварию попала 13-летняя девочка, которая каким-то образом находилось за рулем автомобиля.
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