Жуткое ДТП на Дорогожичах: в полиции рассказали подробности
По словам водителя автобуса, который сбил трех женщин, у транспортного средства отказали тормоза
Двое из трех женщин, которых сбил автобус на Дорогожичах в Киеве накануне вечером, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.
По данным правоохранителей, водитель автобуса наехал на пешеходов, которые переходили дорогу на переходе на разрешенный сигнал светофора.
Водителя задержали, с ним общаются следователи. По предварительной информации, мужчина был трезв. Кроме того, его доставили к наркологу и отобрали биологические образцы для установления степени алкогольного или наркотического опьянения. В своих показаниях он отметил, что в автобусе отказали тормоза, однако эту информацию будут проверять эксперты. Они тщательно осматривают автобус на штрафплощадке. Также будет назначена экспертиза технического состояния автомобиля.
По ЧП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За совершение правонарушения предусмотрено до восьми лет лишения свободы.
Напомним, 19 марта в результате масштабной аварии на перекрестке Телиги и Щусева близ станции метро "Дорогожичи" в Киеве пострадали три человека.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области произошла крупная дорожная авария с участием двух легковых автомобилей, кареты "скорой помощи" и лося. ДТП случилось на трассе М-01 возле с. Топчиивка. По словам очевидцев, вечером 16 марта на дороге Киев – Чернигов автомобиль KIA сбил лося, а ехавшие за ним Toyota и "скорая" переехали животное, из-за чего оно погибло на месте.
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