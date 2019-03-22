Жуткое ДТП на Дорогожичах: в полиции рассказали подробности

По словам водителя автобуса, который сбил трех женщин, у транспортного средства отказали тормоза

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Жуткое ДТП на Дорогожичах: в полиции рассказали подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/49e/22d/5c949e22ddc33.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/49e/22d/5c949e22ddc33.jpg 2019-03-22T10:38:00+02:00 Происшествия По словам водителя автобуса, который сбил трех женщин, у транспортного средства отказали тормоза

Двое из трех женщин, которых сбил автобус на Дорогожичах в Киеве накануне вечером, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

По данным правоохранителей, водитель автобуса наехал на пешеходов, которые переходили дорогу на переходе на разрешенный сигнал светофора.

Водителя задержали, с ним общаются следователи. По предварительной информации, мужчина был трезв. Кроме того, его доставили к наркологу и отобрали биологические образцы для установления степени алкогольного или наркотического опьянения. В своих показаниях он отметил, что в автобусе отказали тормоза, однако эту информацию будут проверять эксперты. Они тщательно осматривают автобус на штрафплощадке. Также будет назначена экспертиза технического состояния автомобиля.

По ЧП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За совершение правонарушения предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

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Напомним, 19 марта в результате масштабной аварии на перекрестке Телиги и Щусева близ станции метро "Дорогожичи" в Киеве пострадали три человека.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области произошла крупная дорожная авария с участием двух легковых автомобилей, кареты "скорой помощи" и лося. ДТП случилось на трассе М-01 возле с. Топчиивка. По словам очевидцев, вечером 16 марта на дороге Киев – Чернигов автомобиль KIA сбил лося, а ехавшие за ним Toyota и "скорая" переехали животное, из-за чего оно погибло на месте.

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