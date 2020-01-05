Жуткое ДТП на выезде с Киева – иномарку разорвало пополам: появились фото и видео

Автомобиль разорвало на две части и водителю очень повезло

/ Фото: Информатор

В Киеве вновь едва не дошло до смертельного ДТП. Иномарка врезалась в отбойник и ее разорвало пополам – водитель чудом выжил.

Об этом сообщает "Информатор".

Авария произошло в ночь с 4 на 5 января на Новообуховской трассе по адрессу улица Днепровское шоссе, 3.

Как стало известно, водитель Renault на выезде из Киева не справился с управлением и влетел в металлическое ограждение. В результате этого авто разорвало пополам. Мужчина, который находился за рулем, чудом не пострадал, так как его сидение полностью уцелело. Он пребывал в шоковом состоянии, но помощи медиков не потребовал.

Фото: "Информатор"

Фото: "Информатор"

Фото: "Информатор"

Очевидец рассказал, что на дорогу якобы выбежала собака, из-за чего Renault влетел в отбойник. Но детали и точную причину происшествия продолжают устанавливать.

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