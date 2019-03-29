Жуткое ДТП под Киевом: грузовик въехал в дом
Есть ли в результате ДТП пострадавшие, уточняется
Утром в пятницу, 29 марта, под Киевом в Старых Петровцах столкнулись два автомобиля, в результате аварии грузовая машина вылетела с дороги в въехала в постройку у жилого дома. Об этом сообщается в паблике "dtp.kiev.ua".
Оба автомобиля получили сильные механические повреждения. Наличие пострадавших уточняется.
На месте инцидента ожидают сотрудников полиции.
Напомним, что вечером 28 марта ДТП с автомобилем Smart произошло на улице Симона Петлюры в Киеве. В результате инцидента пострадала девушка, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.
Ранее сообщалось, что в смертельном ДТП, которое произошло в Запорожье вечером 27 марта, погиб 18-летний чемпион Украины и Европы по кикбоксингу Александр Власенко. Об этом сообщили в Запорожском национальном университете, где учился погибший. Сотрудники ЗНУ выразили свои соболезнования в связи с трагической смертью второкурсника.
Также мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
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