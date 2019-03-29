Жуткое ДТП под Киевом: грузовик въехал в дом

Есть ли в результате ДТП пострадавшие, уточняется

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

Жуткое ДТП под Киевом: грузовик въехал в дом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4ab/475/5c94ab4751828.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4ab/475/5c94ab4751828.jpg 2019-03-29T09:58:00+02:00 Происшествия Есть ли в результате ДТП пострадавшие, уточняется

Утром в пятницу, 29 марта, под Киевом в Старых Петровцах столкнулись два автомобиля, в результате аварии грузовая машина вылетела с дороги в въехала в постройку у жилого дома. Об этом сообщается в паблике "dtp.kiev.ua".

Оба автомобиля получили сильные механические повреждения. Наличие пострадавших уточняется.

На месте инцидента ожидают сотрудников полиции.

Напомним, что вечером 28 марта ДТП с автомобилем Smart произошло на улице Симона Петлюры в Киеве. В результате инцидента пострадала девушка, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

Ранее сообщалось, что в смертельном ДТП, которое произошло в Запорожье вечером 27 марта, погиб 18-летний чемпион Украины и Европы по кикбоксингу Александр Власенко. Об этом сообщили в Запорожском национальном университете, где учился погибший. Сотрудники ЗНУ выразили свои соболезнования в связи с трагической смертью второкурсника.

Также мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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