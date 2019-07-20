Жуткое ДТП под Киевом: легковушка насмерть сбила троих человек
Мужчина и две женщины от полученных травм погибли на месте
Недалеко от села Вита Почтовая под Киевом легковушка Audi сбила мужчину и двух женщин. Все пешеходы погибли, сообщает "Информатор".
Смертельное ДТП произошло 19 июля около 22:50 на участке дороги рядом с АЗС WOG. Как рассказали копы, Audi ехал со стороны Киева, когда перед ним в неразрешенном для этого месте попытались перебежать дорогу пешеходы. Под колеса легковушки попали две женщины и мужчина.
От полученных травм пешеходы погибли на месте. Предварительно, водитель Audi был трезвым, поскольку тест на драгере не дал никаких результатов. Однако его все равно отвезли в больницу для более тщательного теста. На месте аварии работали следователи, которым и предстоит выяснить обстоятельства ДТП.
Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Жуткое ДТП под Киевом: легковушка насмерть сбила троих человек". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Львовские пограничники помогли водителю, пострадавшему в ДТП
Шофер находился в бессознательном состоянии, когда его нашли стражи границы
В Киеве за полгода произошло более 19 тысяч ДТП: инфографика
В авариях за шесть месяцев пострадали 1023 человека