Жуткое ДТП под Киевом с легковушкой и маршруткой: виновнику грозит до 10 лет тюрьмы

За последний месяц это уже вторая масштабная авария с маршруткой на территории Киевской области

/ Фото: Сегодня

В воскресенье вечером под Киевом произошло масштабное ДТП с легковушкой и маршруткой. Два человека погибли на месте, почти два десятка — с травмами. К трагедии привели спешка и невнимательность на дороге.

Несколько карет скорых, пожарные машины, полиция, разбросанные по дороге продукты — такую картину наблюдали водители вечером 11 августа на Одесской трассе в селе Глеваха. Микроавтобус Mercedes Sprinter, в салоне которого находилось 18 пассажиров, выполнял рейс по маршруту Белая Церковь — Киев. По дороге он притормозил на остановке у села, и в этот момент в него на полном ходу врезалась легковушка Volkswagen. На видео, снятом за секунду до аварии, видно, что она летела в крайнем правом ряду на большой скорости. Удар был таким мощным, что у маршрутки разворотило всю заднюю часть, ее отбросило на несколько метров и развернуло поперек дороги.

К счастью, другие участники движения успели вовремя остановиться и не врезались в нее, иначе последствия были бы еще плачевнее. В груду металла превратилась и передняя часть Volkswagen. 57-летний водитель легковушки выжил благодаря сработавшей подушке безопасности. А вот две пассажирки авто, жительницы села Бородянка, погибли на месте.

"Водитель Volkswagen госпитализирован в Васильковскую районую больницу. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Травмы в виде ушибов и переломов также получили 16 человек из маршрутки. В том числе 12-летняя девочка, у нее закрытая травма головы", — рассказали "Сегодня" в полиции Киевской области.

Точную причину ДТП еще предстоит установить следствию. Виновнику грозит до 10 лет тюрьмы.

За последний месяц это уже вторая масштабная авария с маршруткой на территории Киевской области.

Утром 15 июля на трассе возле села Гуровщина Киево-Святошинского района микроавтобус, который вез людей из Львова в Киев, протаранил попутный легковой автомобиль Ford. В результате водитель и двое пассажиров легковушки погибли. Девять пассажиров маршрутки пострадали.

Многие водители говорят, что и на Одесской, и на Житомирской трассах автомобилисты часто не соблюдают скоростной режим и жмут на газ, обгоняя друг друга. Поэтому и ДТП здесь происходят слишком часто. Люди считают, что исправить ситуацию поможет лишь жесткий контроль и высокие штрафы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама