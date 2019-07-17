Жуткое ДТП с фурой на Одесской площади в Киеве: спасатели показали новые фото

Спасатели продолжают ликвидировать последствия падения грузовика с моста









































Сотрудники Киевской службы спасения ликвидируют последствия масштабного ДТП, которое произошло в ночь на среду, 17 июля, на Одесской площади, где фура Volvo снесла отбойник и слетела с моста.

Как сообщалось, грузовик ехал со стороны Одессы по Окружной дороге, но при заезде на мост транспортной развязки, его резко начало нести вправо. Водитель потерял управление, и фура снесла два столба и отбойник, а потом вылетела с моста. После падения автомобиль перевернулся на правый бок.

Грузовик повредил линии электропередач, которые упали на встречную фуру, а водитель автомобиля Toyota не успел среагировать и напоролся дном легковушки на элементы поврежденных столбов. В результате ДТП дальнобойщик не получил серьезных травм и от госпитализации отказался. Возможно, причиной аварии стало то, что мужчина уснул, так как следов тормозного пути патрульные не обнаружили.

Напомним, за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству

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