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Жуткое ДТП с Lexus в Киевской области: в аварии погиб полицейский из Броваров

4 июня, 15:33

Александр Марущак Александр Марущак

В полиции сообщили, что 46-летний Руслан Синьков был одним из первых, кто прибыл на место перестрелки в Броварах

В жутком ДТП на трассе Киев – Чоп, где автомобиль Lexus въехал в фуру и сгорел, погиб 46-летний работник сектора реагирования патрульной полиции Броварского отдела полиции Руслан Синьков.

"Полицейский погиб сегодня в ДТП , которое произошла на Житомирской трассе (Киев – Чоп). Мужчина находился за рулем Lexus, хотя автомобиль принадлежал не ему", – сообщили сайту "Сегодня" источники в полиции.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области, утром коллеги Синькова ждали его на инструктаж, а о смертельной аварии узнали позднее.

"Это был первый и последний раз, когда Руслан Иванович вовремя не прибыл на службу. К большому сожалению, полицейский коллектив потерял одного из лучших своих работников. Мужественный и волевой, никогда не считался с личным временем, был ответственным за работу и требовательным к своим коллегам", - говорится в сообщении.

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Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В полиции добавили, что Синьков был одним из первых в центре событий в Броварах, где в конце мая произошла перестрелка.

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"Не жалея здоровья и жизни, он в то утро бесстрашно задерживал злоумышленников с оружием", - добавили в ГУ Нацполиции в регионе.

Отмечается, что полицейский проработал в органах внутренних дел 24 года.

Где произошло смертельное ДТП и его обстоятельства, в официальном сообщении полиции не уточняется.

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Ранее сообщалось, что близ Борисполя столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате чего погибли три человека.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве на улице Полярной недалеко от строительного супермаркета столкнулись две легковушки и фура. Один из автомобилей перевернулся на крышу возле автозаправочной станции.

Смотрите также видео, как в Одессе фура на ходу потеряла прицеп:

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авария ДТП киевская область

Источник: Сегодня

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