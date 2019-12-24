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Жуткое ДТП с пострадавшими на Житомирской трассе: осколки разнесло по всей дороге (фото)

24 декабря, 08:41

По предварительным данным, одной из участниц ДТП была беременная девушка

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве у автостанции "Дачная" на Житомирской трассе произошла серьезная авария, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщается в пабликах "Киев Оперативный" и "dtp.kiev.ua".

Информация о количестве столкнувшихся на трассе авто разнится. Так, пользователи сообщают о двух или четырех столкнувшихся машинах.

"ДТП по направлению Житомира с участием двух легковых авто: Hyundai и Chevrolet, оба автомобиля в растрощенном состоянии, сработали всевозможные системы безопасности. Участникам оказывают медицинскую помощь, один из участников в тяжелом состоянии. Также есть предположение, что девушка-пассажирка в положении", - пишет dtp.kiev.ua.

Кроме того, автомобиль Hyundai вылетел за пределы проезжей части на зеленую зону, скорее всего, из-за крупного булыжника. Один из камней остался под авто. Осколки, запчасти транспортных средств были разбросаны в радиусе двухсот метров.

"Киев Оперативный" сообщает, что в результате аварии пострадали три человека.

Напомним, в ноябре в Киеве лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyota: два человека погибли, 11 человек пострадали. Авария произошла на перекрестки ул. Зодчих и ул. Литвиненко-Вольгемут. По данным спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пострадавшие – пассажиры микроавтобуса.

Также в Буче столкнулись Porsche Cayenne и маршрутка. В результате аварии погибли два человека, еще трое получили травмы. Все они были пассажирами местной маршрутки "Буча – Ирпень", их госпитализировали в одну из ближайших больниц.

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Киев ДТП Житомирская трасса

Источник: Сегодня

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