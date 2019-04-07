Жуткое ДТП в центре Киева: Subaru столкнулся с Opel и перевернулся

На бульваре Шевченко Opel пытался со среднего ряда повернуть на Пушкинскую

Фото: Информатор

Жуткое ДТП в центре Киева: Subaru столкнулся с Opel и перевернулся //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9d2/1f3/5ca9d21f348b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9d2/1f3/5ca9d21f348b8.jpg 2019-04-07T13:40:00+03:00 Происшествия На бульваре Шевченко Opel пытался со среднего ряда повернуть на Пушкинскую

В центре Киева на бульваре Шевченко в воскресенье, 7 апреля, произошло серьезное ДТП: на полупустой дороге столкнулись Opel и Subaru. "Японец" вследствие удара въехал в забор и перевернулся. В результате аварии пострадали два человека.

Как сообщает "Инфоратор", Opel пытался повернуть со среднего ряда на Пушкинускую, что и привело к столкновению с Subaru.

Фото: "Информатор"

В салоне "японца" было двое людей, которых с травмами госпитализировали с места аварии.

Подробности ДТП уточняются.

Ранее мы сообщали, что под Киевом в ночь на 6 апреля произошло смертельно ДТП: несовершеннолетний водитель за рулем Mazda сбил насмерть двух молодых девушек и скрылся с места аварии, бросив автомобиль. Вскоре были установлены личности погибших – ими оказались 18-летняя жительница этого села и 16-летняя киевлянка. В полиции предположили, что девушки поздним вечером возвращались домой по дороге, когда их сбила машина. Обе скончались на месте.

Также напомним, что в Киеве на Индустриальном мосту 4 апреля произошло ДТП: легковой автомобиль Renault с европейской регистрацией "влетел" в маршрутку, которая находилась в крайней полосе.

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