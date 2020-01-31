Жуткое ДТП в Киеве: грузовик раздавил женщину (фото, видео)

Авария произошла на улице Жолудева, причем водитель, сбил женщину, и поехал дальше

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве утром в пятницу, 31 января, груженый песком ЗиЛ насмерть сбил 45-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Жолудева. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

Фото: Киев Сейчас

"После аварии водитель поехал дальше. И уже неравнодушные граждане остановили его на улице Симиренко. К сожалению, наезд оказался роковым", - говорится в сообщении.

Ранее в Переяславе Киевской области водитель легковушки сбил 73-летнюю женщину, отвез ее в местное травматологическое отделение и сбежал. Позднее его разыскали.

Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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