Жуткое ДТП в Киеве: машины после столкновения вылетели на заправку (видео, фото)

Одна легковушка врезалась в столб, а вторая - в бензовоз

В Киеве в ночь на пятницу, 6 марта, недалеко от станции метро "Ипподром" столкнулись два автомобиля Renault Megan. Как сообщает "Информатор", от удара машины вылетели с проезжей части на проспекте Академика Глушкова и выехали на территорию рядом расположенной заправки.

Так, оба автомобиля ехали в сторону Одесской площади. В результате ДТП красный автомобиль врезался в столб, а серый – в стоящий бензовоз.

По словам водителя серого Megan, он ехал в правой полосе, перед ним двигался красный Renault, который стал поворачивать на заправку. Мужчина не успел среагировать и врезался в бок машины, за рулем которой была девушка. В итоге оба водителя потеряли управление.

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По предварительной информации, пострадал пассажир красной легковушки, его госпитализировали.

Напомним, в Киеве за 2019 год зафиксированы почти 41 тысяча ДТП.

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