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Жуткое ДТП в Киеве: водитель сбил на тротуаре мужчину и маленькую девочку

24 мая, 18:38

У пострадавших – множественные переломы, они уже неделю находятся в больнице

Авария, в которой нет виновных, но есть тяжело травмированные: 4-летняя Алиса и ее отец Евгений уже неделю на больничных койках с многочисленными переломами, черепно-мозговой травмой и сильным нервным стрессом. Мужчину с ребенком легковушка снесла с тротуара, когда они шли в детсад. Задержанных до сих пор нет.

В тот день Евгений вел свою четырехлетнюю дочь в детский сад, но спустя час они с многочисленными переломами рук и ног оказались на больничных койках. ДТП произошло мгновенно, автомобиль на скорости вылетел на тротуар, потерял управление сбил Евгения и Алису и въехал в забор.


"Я помню, что я кричал от боли и кричал, что с дочкой" – говорит пострадавший в аварии Евгений Смирновский. Это единственное, что он помнит после ДТП. У него три – переломы рук и ног, многочисленные операции, кость правой ноги в буквальном смысле хирурги собирали по частям.

"Основная операция, еще ждет меня. Большая берцовая кость, там довольно таки неприятный перелом, до сустава. Эта рука, у меня было вивихнуто плечо, она у меня была как-то над головой, не мог ее никак сдвинуть нормально", – говорит Евгений.

После ДТП мужчину и его четырехлетнюю дочь госпитализировали в разные больницы. Сейчас Алиса на другом конце города с семью переломами рук, ног и с черепно-мозговой травмой. Девочка чудом выжила. С ней мама, нам не удалось с ними пообщаться, потому что состояние ребенка за последние двое суток ухудшилось.

"Она не спит сутки, кричит, не может уснуть. Вздрагивает и зовет маму. Буду звать психолога, видимо у нее стресс сильный. Еле пережили ночь", – говорит мама малышки.

Сейчас от жуткой аварии остался только тормозной путь на газоне. В полиции деталей ДТП не комментируют, говорят: тайна досудебного следствия, подтвердили только один факт: мужчина за рулем был трезвым.

"Пока это вся информация пока, которая у нас есть, так как продолжается досудебное расследование", – сообщила Яна Неруш, заместитель начальника отдела коммуникаций ГУНП в Киеве.

Она также уточнила, что сейчас выясняется, превышал ли водитель скорость. При этом он дает показания, контактирует с правоохранителями и не задержан.

По словам дочери водителя, сейчас 49-летний мужчина в больнице на обследовании. Говорит: ее отец правил не нарушал. "У него защемило очень сильно спинной нерв, он отдал в ногу и он не смог снять ногу с газа, он попытался съехать вправо, дальше ничего не помнит", – рассказала она.

"Я обратил внимание на то, что его колеса передние были вывернуты в сторону бордюра, а в тот момент, когда он доехал до поворота – бордюр его уже не удерживал, он изменил свой курс прямо возле нас", – вспоминает Евгений Сминовський, пострадавший в ДТП.

Если проблем со спиной обследование не подтвердит, водителю грозит до трех лет лишения свободы и запрет вождения. Впрочем, Евгений и его жена утверждают: сейчас для них самое главное чтобы их ребенок быстрее выздоровел.

Ранее на бульваре Тараса Шевченко легковушка сбила двух женщин. Водитель спускался по бульвару, за рулем ему стало плохо. Он вылетел на тротуар, сбил дерево и снес ограждение под деревом. После чего его занесло на двух пешеходов.

Напомним, за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег Киев, авария, ДТП, сбил, пострадавшие

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