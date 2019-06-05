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Жуткое ДТП в Киеве: водителя легковушки "вырезали" из искореженной машины

5 июня, 09:53

В результате аварии водитель Renault был зажат между панелью приборов и сиденьем

Фото: acebook.com/DSNSKyiv
Фото: acebook.com/DSNSKyiv.

В Киеве произошло ДТП на Надднепрянском шоссе, 8 с участием легкового автомобиля Renault и грузовика. В результате столкновения машине водитель Renault въехал в отбойник оказался зажат в машине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице.

Инцидент произошел накануне около 16:20.

В результате столкновения водитель Renault был зажат между панелью приборов и сиденьем.

"С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали пострадавшего из искореженного авто. Пострадавший был передан в бригаду скорой медицинской помощи. Также на момент ДТП в автомобиле Renault находилась пассажирка, которую госпитализировали до прибытия сотрудников Службы спасения 101", - говорится в сообщении.

Также после проведения аварийно-спасательных работ спасатели смыли топливо, которое в результате ДТП разлилось на проезжую часть дороги. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

Также за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег Киев, ДТП, Надднепрянское шоссе

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