Жуткое тройное ДТП под Киевом: машины разнесло по всей дороге, погиб мужчина (видео)

На объездной дороге Обухова в четверг, 6 августа, произошло жесткое ДТП – столкнулись три автомобиля. В результате аварии погиб мужчина, есть пострадавшие.

Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

ДТП произошло недалеко от заправки. В результате столкновения автомобиль "Таврия" перевернулся на крышу.

В Сети появились видео с места ДТП, на которых видно, как части от поврежденных авто разбросало по всей дороге.

Видео: Киев Оперативный

Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают медики и полиция.

Напомним, что 2 августа под Переяславом произошла смертельная авария – столкнулись Daewoo Lanos и ВАЗ 2106. В результате аварии погибли четыре человека, один пострадал. Среди погибших были две молодые медсестры из села Цыбли.

Ранее сообщалось, что в Киевской области на автодороге Киев – Чернигов – Новые Яриловичи в ночное время произошло ДТП, в результате которого погибла 28-летняя женщина.

Также мы писали, что под Киевом на Бориспольской трассе утром 27 июля столкнулись микроавтобус и легковушка. После столкновения на проезжей части бус отлетел в отбойник и столб, водитель погиб на месте.

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