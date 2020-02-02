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Жуткое убийство в Киеве: из Днепра выловили пакет с головой мужчины

2 февраля, 03:04

По данным полиции, погибшему было 60-70 лет

В Киеве 1 февраля из днепровского залива Собачье гирло рыбаки достали пакет, в котором находилась человеческая голова.

О находке киевляне сразу же сообщили копам, а те установили, что голова была отрезана, сообщили в столичном управлении Нацполиции.

По предварительным выводам экспертов, голова принадлежит мужчине и долгое время находилась в воде. Пока что установить личность погибшего не удалось – лица практически нет.

Водолазы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям несколько часов обследовали залив, чтобы найти тело, но поиски результатов не принесли. Позже стало известно, что погибшему было приблизительно 60-70 лет.

В связи с наступлением темноты операцию свернули и планируют продолжить их днем. Также к обследованию были привлечены кинологи – они обследуют береговую зону Днепра.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". Проводятся первоочередные следственные действия и розыскные мероприятия по выяснению личности погибшего, а также по выяснению обстоятельств и людей, причастных к гибели мужчины.

Ранее столичные полицейские задержали двух молодых мужчин, которые подозреваются в похищении и убийстве иностранного бизнесмена. Тело убитого было найдено на территории Киевской области.

Также правоохранители Киевской области раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло в Крушинке в 2016 году.

Смотрите подробности убийства Зможного в сюжете:

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Источник: Сегодня

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