Жуткое убийство ветерана АТО возле Золотых ворот в Киеве: суд вынес приговор

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Шевченковский районный суд Киева в понедельник, 23 декабря, приговорил к 13 годам лишения свободы обвиняемого в жестоком убийстве ветерана АТО Сергея Олейника, которое произошло у Золотых ворот в июне 2017 года. Тогда мужчина заступился за сына-музыканта и получил удар ножом в сердце.

Как сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в Facebook, прокурор в прениях просил для обвиняемого 13 лет лишения свободы.

Фото: Надежда Максимец/Facebook

"Таким образом, суд полностью поддержал позицию стороны обвинения", – уточнила Максимец.

Напомним, что летом 2017 года сын Сергея Олейника Ярослав, который закончил Национальную музыкальную академию, играл под открытым небом на цифровом фортепиано для прохожих на улице Ярославов Вал. Родители слушали его, сидя на лавочке. В итоге к Ярославу подошел агрессивный мужчина и попытался забрать деньги, которые бросали в знак благодарности за игру прохожие. Он стал угрожать и даже замахнулся на музыканта, но за сына заступился отец Сергей. Неизвестный удалился, а через 20 минут вернулся с ножом, внезапно подошел к Сергею и нанес два удара в грудь и живот. Мужчина погиб на месте. Подозреваемого оперативно задержали, ним оказался 58-летний киевлянин.

Погибший Сергей Олейник в мирной жизни возглавлял Всеукраинский профсоюз работников-мигрантов. В 2015 году он добровольцем ушел на войну (позывной "Викинг"), воевал под Марьинкой, руководил разведкой. После демобилизации продолжал помогать бойцам, создал профсоюз ветеранов.

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