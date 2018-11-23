Злоумышленнику, насиловавшему своих дочерей и снимавшему с ними порно, избрали меру пресечения

Так называемого крестного отца девушек также взяли под стражу на два месяца с возможностью внесения залога

В Киеве Святошинский районный суд взял под арест на два месяца злоумышленника, который насиловал несовершеннолетних дочерей и снимал с ними порно.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Суд избрал ему меру пресечения с возможностью внесения залога в размере 352,4 тысячи гривен.

Так называемого крестного отца девушек также взяли под стражу на два месяца с возможностью внесения залога. Его подозревают в причастности к сексуальной эксплуатации детей.

Напомним, 45-летний житель Киевской области насиловал своих двух дочерей 14 и 15 лет и снимал с ними порно, которым торговал. Мужчина также продавал девушек как проституток. Сам подозреваемый отрицает обвинения.

Напомним, в Украине хотят решить проблему с "педофилами" как в США. Были разоблачены развратники из СБУ, МВД, среди крымских депутатов, артистов и адвокатов.

Кроме того, с октября в Оболонском районе столицы мужчина развращал 6-летнего ребенка. Преступника разыскивают правоохранители.