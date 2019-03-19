Аномальная весна в Киеве: когда отключат отопление и какими будут платежки
Мартовское тепло отобразится на цифрах в коммунальных платежах
Из-за теплой погоды на улице жители столицы начали массово жаловаться на "жару" в квартирах. Киевляне интересуются, собираются ли власти раньше отключать отопление, ведь это помогло бы прилично сэкономить на оплате "коммуналки". "Сегодня" выяснили, стоит ли ждать раннего окончания отопительного сезона и как меняются суммы в платежках в зависимости от температуры воздуха.
"В квартире все окна на распашку, греем улицу, а квитанции потом снова придут с космическими суммами", — возмущается киевлянка Ольга Бут.
Действительно, в этом году и февральская, и мартовская погода радует теплом. По данным Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского, среднемесячная температура последнего месяца зимы превысила норму аж на 4,8 °С, а в марте уже было зафиксировано несколько жарких рекордов. К примеру, 8 и 9 марта среднесуточная температура впервые за 139 лет наблюдений превысила отметку в +10 °С. Была рекордно теплой и ночь 9 марта — температура не опустилась ниже +7 °С. Тем не менее такие скачки температуры еще сменяются резкими похолоданиями, поэтому власти пока отключать отопление не спешат.
"По закону, мы это делаем, когда среднесуточная температура в течение трех дней держится на отметке +8 °С, смотрим и на динамику погоды. Например, в понедельник, 18 марта, было тепло, но уже в четверг-пятницу по прогнозам ночью похолодает до 1 градуса. Без отопления в квартирах будет сыро и холодно", — поясняют в КГГА.
И напоминают, что процесс отключения тепла занимает около недели, так что до воскресенья изменений точно не предвидится.
В КП "Киевтеплоэнерго" добавляют, что технических возможностей регулировать температуру в каждой отдельной квартире нет: система отопления в столице централизованная. Но в зависимости от среднесуточной температуры воздуха регулируют температуру теплоносителя. "Чем теплее на улице, тем менее горячие батареи и меньше количество потребленного домом тепла", — говорят в КП. Так что на суммы в платежках погода все-таки повлияет. Хотя спрогнозировать, какими будут суммы за март, пока сложно.
Киевляне говорят, что за февраль за отопление действительно насчитали немного меньше, чем за январь (впрочем, и месяц был на три дня короче). К примеру, за однокомнатную квартиру на Печерске жители заплатили за февраль 849 грн, а за январь 905 грн. Отопление в двушке на Святошино в доме с неработающим счетчиком обошлось в феврале в 1802 грн, а в январе в 2275 грн. В трехкомнатной на Теремках — 2200 и 2507 грн, соответственно.
Ранее коммунальное предприятие (КП) "Киевтеплоэнерго" обнародовало возможные тарифы на отопление и горячую воду, которые предлагают ввести в Киеве с 1 мая 2019 года.
Также сообщалось, что на май в Украине запланировано новое повышение цены на газ, поэтому украинцам следует ждать и повышения стоимости горячей воды. Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал эксперт Андрей Никончук.
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