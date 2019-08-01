Баки по требованию и датчик мусора: в Киеве начали сортировать отходы

В Киеве стартовал пилотный проект по сортировке мусора. "Сегодня" узнали, как он работает.
ПО ЗАКАЗУ. В столице установили 2,5 тысячи новых контейнеров для сортировки мусора.
"Около трети домов Киева уже сортируют мусор. Мы будем расширять эту сеть, и, я уверен, — киевляне будут добросовестно сортировать мусор", — рассказал "Сегодня" замглавы КГГА Петр Пантелеев.
По его словам, не всем нравится идея по сортировке из-за узких дворов или неприятного запаха от баков.
"Ставим контейнеры только там, где этого хотят жильцы, но в городе есть много домов, которые от них отказываются", — пояснил Пантелеев.
Чтобы во дворе дома появились такие контейнеры, необходимо позвонить в кол-центр КГГА 15-51 и попросить их установить.
Сортировать пока будут только твердые отходы — пластик, стекло и бумагу. На каждом контейнере написано, для чего он предназначен: для пластика — металлический контейнер в виде сетки, для стекла — пластиковый бак-колокол, а для бумаги — обычный из пластмассы. Также появились и пять необычных баков для вторсырья с солнечной батареей и датчиком, который следит за наполняемостью мусором. Сигнал поступает водителю мусоровоза, и он забирает только полный бак.
ДЕНЬГИ. Тариф на вывоз мусора из-за новых контейнеров поднимать не планируют, говорит Пантелеев. Как он пояснил "Сегодня", сами контейнеры ставят за счет частных компаний, которые сортируют мусор, а потом продают как вторсырье. Доходы от продажи отсортированного мусора киевлян получать будут тоже частники. То, что не поддается переработке, отправят на те же полигоны.
Напомним, весь мусор столицы принимают два уже давно переполненных полигона — №5 и №6. Первый планово собираются закрыть в 2021 году. А последние заявления о появлении в Киеве мусороперерабатывающего завода были в июне. Тогда Пантелеев убеждал, что для комплекса мощностью в 700 тысяч тонн в год отобрали потенциальные участки, и уже начато проектирование. Мэр Виталий Кличко, в свою очередь, оценивал постройку такого завода в 50 млн евро. Что с этими планами сейчас — неизвестно.
ЭКСПЕРТЫ. В то же время эксперты считают, что идея сортировки мусора уже устарела.
"Она перезрела, так как все городские полигоны уже завалены мусором", — пояснил президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко.
Он считает, что нужно начать программу рекультивации мусорных свалок, а уже потом приступать к раздельному сбору мусора.
Ранее сообщалось, что жителям одной из многоэтажек в Подольском районе столицы приходится мириться с мусором, вонью и антисанитарией. Беспорядок развел их сосед, который держит мусор прямо в квартире. Как выяснили журналисты "Сегодня", под завалами мусора в квартире жилого дома не видно ни мебели, ни техники. Из-за этой квартиры на днях целый дом едва не взлетел на воздух, так как в захламленной квартире произошла утечка газа. Чтобы найти и перекрыть газовую трубу, соседям пришлось копаться в мусоре. Соседи говорят, что собственник квартиры Олег всегда тащил домой мусор, но в последние годы завалил им все жилище. Жители всего дома страдают не только от вони и куч мусора, но и от нашествия крыс и тараканов, живущих в квартире мужчины.
Также свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк