Сортировать пока будут только твердые отходы — пластик, стекло и бумагу

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Баки по требованию и датчик мусора: в Киеве начали сортировать отходы Василий Михальчук https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 2019-08-01T10:40:00+03:00 Коммуналка Сортировать пока будут только твердые отходы — пластик, стекло и бумагу

В Киеве стартовал пилотный проект по сортировке мусора. "Сегодня" узнали, как он работает.

ПО ЗАКАЗУ. В столице установили 2,5 тысячи новых контейнеров для сортировки мусора.

"Около трети домов Киева уже сортируют мусор. Мы будем расширять эту сеть, и, я уверен, — киевляне будут добросовестно сортировать мусор", — рассказал "Сегодня" замглавы КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, не всем нравится идея по сортировке из-за узких дворов или неприятного запаха от баков.

"Ставим контейнеры только там, где этого хотят жильцы, но в городе есть много домов, которые от них отказываются", — пояснил Пантелеев.

Чтобы во дворе дома появились такие контейнеры, необходимо позвонить в кол-центр КГГА 15-51 и попросить их установить.

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Сортировать пока будут только твердые отходы — пластик, стекло и бумагу. На каждом контейнере написано, для чего он предназначен: для пластика — металлический контейнер в виде сетки, для стекла — пластиковый бак-колокол, а для бумаги — обычный из пластмассы. Также появились и пять необычных баков для вторсырья с солнечной батареей и датчиком, который следит за наполняемостью мусором. Сигнал поступает водителю мусоровоза, и он забирает только полный бак.

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

ДЕНЬГИ. Тариф на вывоз мусора из-за новых контейнеров поднимать не планируют, говорит Пантелеев. Как он пояснил "Сегодня", сами контейнеры ставят за счет частных компаний, которые сортируют мусор, а потом продают как вторсырье. Доходы от продажи отсортированного мусора киевлян получать будут тоже частники. То, что не поддается переработке, отправят на те же полигоны.

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Напомним, весь мусор столицы принимают два уже давно переполненных полигона — №5 и №6. Первый планово собираются закрыть в 2021 году. А последние заявления о появлении в Киеве мусороперерабатывающего завода были в июне. Тогда Пантелеев убеждал, что для комплекса мощностью в 700 тысяч тонн в год отобрали потенциальные участки, и уже начато проектирование. Мэр Виталий Кличко, в свою очередь, оценивал постройку такого завода в 50 млн евро. Что с этими планами сейчас — неизвестно.

ЭКСПЕРТЫ. В то же время эксперты считают, что идея сортировки мусора уже устарела.

"Она перезрела, так как все городские полигоны уже завалены мусором", — пояснил президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко.

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Он считает, что нужно начать программу рекультивации мусорных свалок, а уже потом приступать к раздельному сбору мусора.

Ранее сообщалось, что жителям одной из многоэтажек в Подольском районе столицы приходится мириться с мусором, вонью и антисанитарией. Беспорядок развел их сосед, который держит мусор прямо в квартире. Как выяснили журналисты "Сегодня", под завалами мусора в квартире жилого дома не видно ни мебели, ни техники. Из-за этой квартиры на днях целый дом едва не взлетел на воздух, так как в захламленной квартире произошла утечка газа. Чтобы найти и перекрыть газовую трубу, соседям пришлось копаться в мусоре. Соседи говорят, что собственник квартиры Олег всегда тащил домой мусор, но в последние годы завалил им все жилище. Жители всего дома страдают не только от вони и куч мусора, но и от нашествия крыс и тараканов, живущих в квартире мужчины.

Также свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона.

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