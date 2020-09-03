"Батарейка для дома" поможет всегда быть со светом

Сложные погодные условия и аварийные ситуации чаще всего становятся причиной отключения света. И если ноутбук и телефон еще могут поработать некоторое время на заряде, то холодильник, электроплита, стиральная машина – нет. Для обеспечения энергонезависимости дома в любых ситуациях поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO рекомендует использовать систему хранения энергии, которая работает как "батарейка для дома".

Система хранения электроэнергии (energy storage system – англ.) – это устройство, позволяющее накапливать электроэнергию для нужд всего дома с помощью литий-ионных аккумуляторов. Если в сети произошла авария, жители этого даже не заметят: система хранения сразу же включится. В отличие от громкого дизельного генератора она работает почти бесшумно, компактная и имеет современный дизайн. Управлять системой можно со смартфона. Накопитель легко интегрируется в систему "умный дом".

Систему хранения электроэнергии можно совместить с домашней солнечной электростанцией. Это позволит накапливать электроэнергию, производимую солнечными панелями в течение дня, а использовать ее ночью.

Без солнечной электростанции можно ночью накапливать электроэнергию из сети для использования днем. Напомним, что для владельцев двузонных счетчиков электроэнергия стоит вдвое дешевле с 23:00 до 07:00.

Устройство для хранения энергии также может обеспечивать дополнительную мощность для энергосети дома. Мощности домашнего аккумулятора достаточно даже для зарядки электромобиля.

"В Европе использование домашних систем хранения энергии является довольно распространенным, так как позволяет уменьшать расходы на электроэнергию. В Украине этот тренд только формируется. YASNO распространяет и стремится сделать более доступными инновационные технологии в сфере энергоэффективности. Сейчас наши клиенты могут выбрать для себя системы хранения энергии от итальянского производителя ATON Green Energy, способные накапливать от 2,4 до 58 кВт⋅ч электроэнергии. Среднее энергопотребление украинской семьи – 165 кВт⋅ч в месяц, следовательно, заряда "домашней батарейки" может хватить от нескольких часов до двух недель бесперебойного электроснабжения. Это особенно актуально для тех, кто живет в частных домах, работает дома, проживает в отдаленных от сети районах и нуждается в стабильном электроснабжении", – сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

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