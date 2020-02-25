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Блошиного рынка на Куреневке больше не будет: чем его решили заменить (фото)

25 февраля, 18:29

Киевпастранс показал эскизы территории возле трамвайных путей

На месте знаменитого блошиного рынка, который собирался на Куреневке возле трамвайных путей, будут обустроены удобные пешеходные дорожки, освещение и установлены новые остановочные комплексы, сообщает "Киевпастранс", на балансе которого находится эта территория.

На предприятии заявляют, что блошиный рынок на сегодняшний день – это неосвещенная, запущена и загромождена территория, которая давно уже вызывает у киевлян множество нареканий. Так, стихийная торговля велась почти под колесами трамвая, а торговцы оставляли после себя грязь и мусорную свалку.

"Сейчас мы уже начали расчищать территорию и готовить ее к дальнейшим работам по благоустройству. Вскоре там появятся удобные пешеходные дорожки, ограждения, зеленая зона с должным освещением и посадочные площадки для ожидания транспорта. То есть, вместо мусорной свалки будет спокойный и чистый уголок настоящей европейской столицы", – сообщил генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко.

По плану, работы должны быть завершены во второй половине марта. После чего территория будет передана на баланс Оболонской РГА. Ну а пока транспортники показали эскизы парка, сравнив их с фотографиями нынешних видов Куреневки.

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Отметим, в нескольких трамвайных остановках от этого места находится Куреневский парк, который летом 2019-го открылся после серьезной реконструкции. Ее проводили почти год – с осени 2018-го. За это время крупнейшая зеленая зона Подола заметно преобразилась, превратившись из полузаброшенного парка со сломанными лавочками в пространство для семейного отдыха и занятий спортом. После ремонта парк ожил: днем здесь гуляют местные жители с малышами, а по вечерам немало людей приходят в зону с уличными тренажерами и на баскетбольную площадку.

Также в 2019 году о в столичном ботаническом саду академика Фомина на станции метро "Университет" собрались сотни людей. Волонтеры решили собрать мусорв парке и сделать его более приятным для посещения.

А еще мы рассказывали о секретах столичного парка для романтиков.

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