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Более половины киевлян могут остаться без воды из-за новой стройки

24 июля, 12:09

Строительство в пределах охранной зоны Деснянской водопроводной станции несет угрозу водоснабжению столицы

Фото: "Киевводоканал"
Фото: "Киевводоканал".

В Киеве планируется строительство, которое несет угрозу работе Деснянской водопроводной станции, обеспечивающей 65% питьевой воды города. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевводоканал".

"В Деснянском районе столицы, в пределах охранной зоны Деснянской водопроводной станции "Киевводоканала" ведутся подготовительные работы к строительству. "Киевводоканал" глубоко обеспокоен такой ситуацией, поскольку участок, который сейчас ограждается бетонным забором, находится непосредственно на водоводах Д=1200-1400 мм, транспортирующих воду с водозаборного ковша на очистные сооружения водопроводной станции", - говорится в сообщении.

Фото: "Киевводоканал"
Фото: "Киевводоканал"

В КП уточнили, что сам ковш тоже расположен в районе 300 метров от участка, что "является нонсенсом и противоречит действующим санитарным правилам и нормам".

"Ковш и водоводы имеют стратегическое значение для Киева, ведь Деснянская водопроводная станция обеспечивает 65% питьевой воды города. С водозаборных сооружений ковша по сифонным водоводам вода поступает на насосную водопроводную станцию ​​первого подъема. Далее по напорным водоводам подается на очистные сооружения. После прохождения всех циклов подготовки питьевая вода транспортируется в дома киевлян", – добавили в "Киевводоканале".

Фото: "Киевводоканал"
Фото: "Киевводоканал"

Зона водоснабжения Деснянской водопроводной станции обозначена на карте розовым цветом:

Фото: "Киевводоканал"
Фото: "Киевводоканал"

Также подчеркивается, что повреждения водоводов, или создание проблем в работе ковша несут угрозу стабильному обеспечению питьевой водой большей части Киева.

Ранее сообщалось, что киевляне, которые живут в окрестностях Протасова Яра, уже несколько месяцев борются с частным застройщиком, который намерен возвести элитный жилой комплекс из трех 40-этажных (!) зданий на улице Амосова, 6, в Соломенском районе и срубить старые деревья на склонах.

Мы публиковали видео драки между активистами и представителями застройщика.


Также новости "Сегодня" сообщали, что на озере Лебединое возле метро "Харьковская" застройщик загородил забором проход к набережной, нарушив Водный кодекс Украины.

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Тег строительство, водоснабжение, киевводоканал

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Источник:

Сегодня

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