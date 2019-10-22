Бортничи временно останутся без чистой воды: в районе грядет промывка труб

Фото: "Киевводоканал"

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В Киеве ночью с 22 на 23 октября будет проводиться плановая профилактическая промывка сетей на улицах Дьяченко и Харченко в Бортничах, сообщает "Киевводоканал".

"С 23.00 до 01.00 не рекомендуем жителям этих улиц пользоваться водой из крана. После этого времени перед применением воду нужно обязательно спустить. Если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха – пользоваться ею вполне безопасно", – уточнили в коммунальном предприятии.

Там отметили, что плановые промывки нужны для того, чтобы вода не застаивалась и не ухудшалось ее качество. Кроме того, во время таких мероприятий трубы очищаются от осадка.

Также следить за плановыми и аварийными отключениями воды в Киеве можно в мобильном приложении "Киевводоканала".

Как сообщали новости "Сегодня", народ обсуждает заявление президента о том, что пенсионеры старше 70 лет могут быть полностью освобождены от оплаты комуслуг. Одни поддерживают идею, другие выступают против, утверждая, что среди 70-летних есть вполне обеспеченные люди. В Офисе президента говорят, что предложение изучается. "Сегодня" оценили, кто может претендовать на бесплатные "воду, газ и свет" и насколько это посильно для госбюджета.

Между тем в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

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