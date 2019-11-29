Часть Киева осталась без отопления: когда в квартирах появится тепло

На столичной Оболони из-за прорыва на теплосети без тепла остались не только жилые дома, но школы и детские сады

Фото: Анастасія Кримова/Facebook

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На Оболони из-за крупного прорыва на теплосети, который произошел вчера, 28 ноября, на пересечении улиц Лайоша Гавро и Героев Сталинграда, без тепла остались около 200 потребителей, в том числе детские садики и школы. На ликвидацию последствий аварии понадобились почти сутки.

По информации жителей микрорайона, из-за аварии на теплосети в некоторых школах даже отменили занятия.

Как сообщили сайту "Сегодня" в "Киевтеплоэнерго", ремонтные работы по ликвидации аварии на теплосети уже закончены.

"На данный момент система заполняется теплоносителем. Дома, которые оставались без отопления, получат тепло. В том числе учреждения – школы и садики. Прорыв произошел на старой теплосети", – сообщили в "Киевтеплоэнерго".

При этом, согласно карте ремонта теплосетей на сайте "Киевтеплоэнерго", ремонтные работы на Оболони ведутся в нескольких местах.

Кроме этого, жители Голосеевского района также сообщают в социальных сетях об отсутствии отопления.

Новости "Сегодня" писали, что в начале ноября на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганскогопроизошло повреждение магистральной теплосети диаметром 700 мм. На дороге вследствие прорыва образовалась огромная яма, куда провалился автомобиль, а водитель едва не обварился в кипятке, заливающем улицу. Из-за прорыва изменились маршруты общественного транспорта. В социальных сетях киевляне обрушились с критикой в адрес коммунальных служб, ведь совсем недавно в этом районе на теплотрассе делали ремонт.

Кроме того, в Днепре на одной из улиц прорвало канализационную трубу. Горожане сняли на видео, как из-под асфальта бьет огромный фонтан нечистот, а автомобили разносят эту коричневую жижу по городу.

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