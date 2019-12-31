Часть Вышгорода осталась без воды и света в канун Нового года

Электроснабжение уже восстановили, но некоторые жители города сетуют на отсутствие воды

/ Фото: Pixabay

31 декабря вечером в городе Вышгород Киевской области произошла авария на подстанции, из-за чего часть города осталась без электроснабжения и воды в канун Нового года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Алексей Момот.

"Произошла авария на центральной подстанции. Половина города без света. Насосная станция тоже без электричества, поэтому воды нет. Бригада ремонтников выехала", – написал Момот.

Через час после этого стало известно, что электроснабжение восстановилось, однако местные жители продолжали писать в комментариях к посту мэра, что воды в одной части города все еще нет. Некоторые жители Вышгорода сообщили, что воду им дали, но она желтого цвета.

Реклама

Напомним, ранее в декабре-2019 в Оболонском районе Киева из-за технической поломки на оборудовании в районной котельной, около 80 жилых домов больше чем на сутки остались без тепла. В результате поломки без теплоснабжения оказались жилые дома на Минском проспекте, улице Вышгородской, Автозаводской, Полярной и Рокоссовского.

В тренде Итоги 2019 года в Киеве: где появились новые скульптуры

Кроме того, в начале ноября на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганского произошло повреждение магистральной теплосети диаметром 700 мм. На дороге вследствие прорыва образовалась огромная яма, куда провалился автомобиль, а водитель едва не обварился в кипятке, заливающем улицу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама