Чистка ливневок в Киеве: как город спасают от подтопления и что при этом находят

На Подоле уборку делают чаще из-за узких труб, а в системе водоотвода встречали котенка

Фото: Анастасия Лесык

Чистка ливневок в Киеве: как город спасают от подтопления и что при этом находят Мила Князьская-Ханова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b5a/73b/5c9b5a73bd7e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b5a/73b/5c9b5a73bd7e3.jpg 2019-03-27T14:39:00+02:00 Коммуналка На Подоле уборку делают чаще из-за узких труб, а в системе водоотвода встречали котенка

В Киеве с наступлением весны начался сезон дорожных работ. Пока ремонтные бригады "Киевавтодора" латают ямы и укладывают новый асфальт, их коллеги, отвечающие за работу систем водоотвода с дорог, делают большую "уборку" – приводят в порядок ливнеприемники и трубы, в которых за зиму скопилось немало мусора.



































Такая уборка – очень важна, поскольку в случае засоров проливные дожди могут привести к подтоплениям улиц – вода не сможет "уйти" в канализацию. "Сегодня" побывали на чистке водоотводной системы на улице Кирилловской и выяснили, как город спасают от возможных подтоплений на дорогах.

Фото: Анастасия Лесык, "Сегодня"

Как часто чистят ливневку и зачем это нужно делать

Обычно ливнестоки на дорогах чистят несколько раз год, но здесь, на Кирилловской, это делают как минимум раз в месяц. На улице есть несколько участков, которые проходят под склонами холмов, и ливневки часто засоряются. За системой здесь следят с особым вниманием: старые коммуникации не позволяют принять тот объем воды, который приходит с проливными дождями, так что важно, чтобы в них не было засоров.

"Очень много намывается: дренажные воды глину несут, и листья со склонов, и разный мусор, который выбрасывают люди", – рассказал сайту "Сегодня" Александр Заика, начальник отдела гидротехнических и инженерных сооружений Подольского района.

Фото: Анастасия Лесык, "Сегодня"

Рабочие говорят, что основные проблемы для системы отвода воды – так называемые залповые дожди.

"Все заниженные места в Киеве – о них все знают и обращают на них внимание в первую очередь. После ливней проходит ревизия и очистка. Наносит все. Даже если рядом нет склона – ветер приносит с ближайших мусорников кульки и другой мусор", – рассказали нам сотрудники "Киевавтодора".

Фото: Анастасия Лесык, "Сегодня"

В службе отмечают, что на Кирилловской – несколько таких проблемных мест. Дело в том, что когда-то здесь была промзона с большим количеством открытого грунта, заросшего травой. Тогда часть воды уходила в землю. В нынешнее время заводы не работают и на их месте появились склады и офисы, землю покрыли асфальтом. Так что узкие трубы водоотводной системой не сразу могут отвести нынешний объем дождевой воды. Поэтому их чистят после каждого проливного ливня и тогда "большая вода" уходит с дорог за 10-20 минут.

Фото: Анастасия Лесык, "Сегодня"

"Уборка" на Подоле: как чистят и что находят

Первым делом, рабочие прочищают ямы ливнеприемников, их глубина – от 80 до 120 сантиметров. Большие чугунные решетки поднимают железными ломами. Каждая весит от 30 до 60 килограмм.

"Старые – очень тяжелые, а новые – облегченные, в них меньше чугуна и их не так легко разбить – они противовандальные. Новые, кстати, и воруют меньше: их, как старую, кувалдой не разобьешь", – говорит Александр.

Фото: Анастасия Лесык, "Сегодня"

Заглядываем в яму. Внутри – много больших камней, которые по трубе попали в ливневку со склона. Такие засоры расчищают вручную. При чистке ливнеприемника используют две лопаты – ровную и в форме ковша с острым концом. Там, где позволяет размер отверстия – к примеру, в колодцах водоотводной системы, – используют специальную машину: в яму опускается ковш, который выгребает накопившийся мусор, а из труб засоры вымывают мощным потоком из гидромашины.

Фото: Анастасия Лесык, "Сегодня"

"Яма чистится от 10 до 40 минут, в зависимости от глубины и того, чем чистишь. Если есть возможность чистить механизировано – то это происходит быстрее, а когда диаметр не позволяет и чистишь вручную, выгребая щебенку и крупную фракцию – это сложнее и дольше", – объясняет начальник отдела гидротехнических и инженерных сооружений.

Кроме ливнеприемников – ям с решетками, также чистят и ливнестоки – систему труб разного диаметра, по которым вода с дорог отправляется в коллекторы. Узкие трубы промывают водой из гидромашины, она подается в систему под большим напором. А самые большие также чистят вручную.

"К примеру, на проспекте Правды диаметр коллектора – 2 метра. Там гидромашина бессильна. Рабочие заходят внутрь и вручную выбирают крупную фракцию, а мелкая во время дождей вымывается. На каждом участке – своя специфика", – говорит Александр Заика.

Фото: Анастасия Лесык, "Сегодня"

Тем временем, на Кирилловской большой ковш достает из колодца "ведро" черной густой жижи –листья, землю и куски пластика. Пытаемся рассмотреть что-то интересное – но нет: здесь – лиши зловонная грязь. Рабочие признаются, что попадается все, что угодно, ценных находок здесь не бывает. Даже если в ливневку попадется исправная вещь – в грязи она быстро приходит в непригодное состояние.

Фото: Анастасия Лесык, "Сегодня"

"Телефоны попадаются, но сломанные, кошельки бывают. А так, ничего хорошего: обычно только то, что можно выбросить в мусор. Однажды нашли детскую игрушку – робота с молотком, который двигает руками. Бывают и другие мелкие предметы, которые могут провалиться через решетку, просто на них уже не обращаешь внимания. Их находим, в основном, возле остановок или пешеходных переходов", – говорит Александр.

Фото: Анастасия Лесык, "Сегодня"

Встречали в ливневой системе и животных.

"Был один случай. Когда проходил с ревизией – заметил, что сидит маленький котенок в ливнеприемнике. Пока вернулись с бригадой – его там уже не было. Он по трубе в 300 мм благополучно ушел туда, откуда вылез. Если труба не засорена – маленькие животные могут там свободно перемещаться", – рассказал начальник отдела гидротехнических и инженерных сооружений.

После того, как из системы выгребают крупный мусор – в ход идет еще одна спецмашина, которая засасывает в бак жижу и мелкий мусор. Позже его вывозят на полигон. Иногда систему водоотвода получается чистить только по субботам и воскресеньям.

Фото: Анастасия Лесык, "Сегодня"

"Есть такие места на Подоле, особенно в центральной части, где можно убирать только в выходные дни – потому что машин очень много припарковано. Попасть в ливнеприемник нет возможности. Еще можно ночью, но ночью не станешь грохотать техникой под окнами, когда люди спят", – объясняет Александр.

Фото: Анастасия Лесык, "Сегодня"

Еще одна помеха – велосипедисты. На крутых подольских спусках "байк" рискует влететь в открытые ямы ливнеприемников или зацепить рабочих. К примеру, такие ситуации могут произойти на Владимирском спуске, но обычно обходится без инцидентов.

"Когда ты стоишь, чистишь ливнеприемники – на дороге ты оградился полностью, а пешеходные зоны и велосипедные дорожки открыты. И если пешеход идет спокойно, то велосипед с горы несется как угорелый. Может случайно не заметить и влететь. Мы присматриваем, чтобы никого не зацепить", – рассказал "Сегодня" начальник отдела гидротехнических и инженерных сооружений Подольского района.

Кстати, чистка, при возможности, проходит и зимой – с решеток снимают сугробы, чтобы при таянии снега вода идет в ливневку. Сами решетки, к счастью, сейчас стали воровать реже.

"В последние годы уже меньше, а лет 10-15 тому назад было такое, что выезжаешь на улицу – а 30-40 решеток уже нет, было массово. Приходилось забивать и досками, и железо варили", – вспоминает Александр Заика.

Как спасти свою вещь, упавшую в ливневку

Падение ценных вещей в яму ливнеприемника, закрытую тяжелой решеткой – ситуация не такая и редкая. Но если это произошло не во время дождя или в подземном переходе – имущество можно спасти.

"Если туда телефон упал и там нет воды – то его вытащишь и он будет работать. Однажды работали на улице, молодой человек выходил из машины и у него из кармана выпал телефон. Он упал через решетку. Он заметил нашу бригаду и подошел, попросил помощи. Подошли, открыли, достали, он поблагодарил – да и все. Говорит – "повезло, если бы вас не нашел, то как его открыть и туда добраться", – рассказал Александр Заика.

Если же сотрудников службы по близости нет – вещь все равно можно достать, если сразу обратиться к балансодержателю территории, на которой находится ливнеприемник.

Фото: Анастасия Лесык, "Сегодня"

"Если это происходит на территории метро или рядом с ней – то к работникам метрополитена, у них есть обслуживающий персонал. Либо если это было в переходе на Подоле – то к нам, и у нас есть служба, которая обслуживает подземные переходы. А если это колодец на территории жилого квартала – то к управляющей компании. У слесарей и сантехников есть инструмент, которым можно открыть. Главное – обратиться как можно быстрее, чтобы результат был сразу", – объяснили работники.

Напомним, в 2018 году в столице подсчитали случаи воровства крышек от смотровых колодцев и решеток от ливневок. В "Киевавтодоре" отмечают, что факты воровства замечены во всех районах столицы, а это несет угрозу для жизни людей и автотранспорта. В прошлом году с улиц и дорог города было украдено 1350 решеток ливнеприемников, и коммунальная корпорация понесла убытки на 1,8 миллиона гривен.

Сотрудники коммунальной службы восстанавливают украденное "охотниками за металлом", но признаются, что одновременно вернуть все решетки – очень сложно.

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АВТОР: Мила Князьская-Ханова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.