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Для предпринимателей из Деснянского района Киева запустили новый сервис

9 октября, 17:15

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Более 4000 юрлиц и физлиц-предпринимателей смогут получать консультации по поставкам электроэнергии дистанционно

/ Фото: PxHere

"Киевские энергетические услуги" запустили новый сервис дистанционного обслуживания. Теперь более 4000 юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которые обслуживаются в центре для клиентов по улице Закревского, 14, смогут получать консультации и другие услуги по поставкам электроэнергии дистанционно. Это пилотный проект, вскоре планируется запустить такой сервис и для других центров обслуживания в столице.

"Предпринимателям и бюджетным организациям теперь не придется тратить время своих работников на посещение центров обслуживания. Мы ценим время наших клиентов, поэтому постоянно совершенствуем свои сервисы и создаем новые возможности для еще более удобного решения вопросов, связанных с электроснабжением", – сказал директор "Киевских энергетических услуг" Виктор Мельников.

Дистанционное обслуживание позволит клиентам решать следующие вопросы:

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  • предоставление показаний счетчиков (отчета);
  • предоставление/получение документации для заключения / внесения изменений в условия договоров о поставках электроэнергии;
  • получение документов по результатам проведенных начислений за расчетный период;
  • предоставление/корректировка данных по прогнозируемому (заявленному) объему электропотребления;
  • сверки расчетов за электроэнергию;
  • вопрос подключения/использования сервиса "Личный кабинет" и оформление электронной цифровой подписи (ЭЦП);
  • консультирование по вопросам условий действующих договоров о поставках электроэнергии, цен/тарифов и других вопросов, касающихся поставок электрической энергии и взаимодействия с Компанией.

Пользование сервисом дистанционного обслуживания бесплатно для клиентов "Киевских энергетических услуг".

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Для получения услуги достаточно оформить соглашение об информационном обмене, размещенное на сайте и предоставить ее в двух экземплярах для подписания предприятием в центр обслуживания или отправить по почте (04050, г. Киев, ул. Юрия Ильенко, 31, отдел по работе с договорами).

Контактный телефон: (044/067/066) 277 18 18 (кнопка "8" в голосовом меню).

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Киев электроэнергия Киевские энергетические услуги

Источник: Сегодня

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