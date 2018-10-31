Домам на Харьковском шоссе вернули электричество

Двум домам в спальном районе столицы, которым прекратили поставлять электроэнергию за долги более трех миллионов гривен, восстановили подачу света. Отсидев без электричества сутки, люди вышли на улицу и заблокировали движение автотрассы.

Долги за несколько месяцев накопило общество с ограниченной ответственность "ДОМ-СЕРВИС 19", которое содержит на балансе эти два дома. Теперь балансодержатель обязался рассчитаться в течение года.

"Сейчас достигнуты следующие предварительные договоренности: из долга в 3 млн грн, оплачивается 250 тысяч гривен. Уже сегодня остаток долга – 2 млн 700 тыс грн, – разбивается на график погашения равными частями до 1 июля 2019 года", – говорит Виктор Мельников, директор по продажам ДТЭК Киевские электросети.

Представители "ДОМ СЕРВИС 19" подписали этот график и взяли обязательства на себя платить по нему.

Напомним, электричество отключили 30 октября по адресам Харьковское шоссе, 19 и 19А. Кроме указанных домов, "ДОМ СЕРВИС 19" также является балансодержателем дома 19Б (скандального застройщика Войцеховского). Объекты получают электроэнергию по временным договорам. С октября 2016 года общество не в полном объеме платило за электричество.

Компания ДТЭК, понимая сложную ситуацию, в которой оказались жители многоэтажек, неоднократно предлагала согласовать график погашения задолженности, заключить договор о присоединении к электрическим сетям по постоянной схеме питания. Однако ООО "Дом-сервис 19" до сих пор этого не сделало.

Напомним, накануне вечером жители дома 19А перекрыли Харьковское шоссе. В результате на Левом берегу образовались огромные пробки, не ходят автобусы. Протест продолжается до сих пор. В нем принимают участие несколько десятков человек.

Ранее мы также сообщали, что киевлянам за долги перекрывают канализацию. Устройство опускают на нужный этаж, выдергивают предохранители – и пробка раскрывается, блокируя трубу.