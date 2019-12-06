Двойной прорыв трубы на столичной Борщаговке: когда людям дадут тепло

/ Фото: Сегодня

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Жители столичной Борщаговки жалуются на отсутствие тепла в 13 парадных жилого дома. Возле многоэтажки по улице Симиренко, 5 прорвало трубу и местные жители уже сутки сидят в холодных квартирах.

"Спасаемся одеялами и грелками. Наш дом очень большой – в нем 13 парадных и он состоит из 400 квартир. Можете себе представить, сколько людей мерзнет уже больше суток. Это и пенсионеры, и маленькие дети... Соседи, например, греются на кухне у газовой плиты. Но удивляет то, что за окном мороз, а возле разрытой ямы в восемь часов утра нет ни одного рабочего! Из ямы валит густой пар, греет наш двор", – жалуется житель дома Роман Громовой.

/ Фото: Сегодня

В "Киевтеплоэнерго" заверяют, что уже приступили к ликвидации прорыва на теплосети по улице Симиренко, 5.

"На улице Симиренко, 5 было два повреждения. Первое произошло на сетях по горячему водоснабжению. Вчера бригада ремонтников раскопала яму и устранила повреждение. Также там произошел прорыв на теплотрассе по центральному теплоснабжению. Но рядом с местом аварии был припаркован автомобиль и бригада не смогла начать ремонтные работы. Наши сотрудники дважды вызывали патруль полиции, но результата это не дало. Автомобиль убрали только ночью. По этой причине аварийная бригада уже выехала на место и начинает работы", – сообщили сайту "Сегодня" в КП "Киевтеплоэнерго".

Там уточняют, что аварийные бригады работают с 9:00 до 21:00. Но в случае аварии и больших отключений тепла в отопительный сезон они работают и ночью.

"По адресу – Симиренко, 5 наша бригада устранила прорыв на горячем водоснабжении в час ночи. Но из-за припаркованного автомобиля не могла начать ремонтные работы на теплосети. Но бригада будет работать сегодня, и до 18:00 закончат устранять повреждение. Люди будут с теплом", – добавляют в КП "Киевтеплоэнерго".

По регламенту, если нет дополнительных трудностей, аварии на теплосети устраняются в течении 12 часов. "Повреждения бывают разной сложности. Но в среднем повреждения устраняются за 24 часа", – добавляют в коммунальном предприятии.

Новости "Сегодня" писали, что в начале ноября на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганскогопроизошло повреждение магистральной теплосети диаметром 700 мм. На дороге вследствие прорыва образовалась огромная яма, куда провалился автомобиль, а водитель едва не обварился в кипятке, заливающем улицу. Из-за прорыва изменились маршруты общественного транспорта. В социальных сетях киевляне обрушились с критикой в адрес коммунальных служб, ведь совсем недавно в этом районе на теплотрассе делали ремонт.

Кроме того, в Днепре на одной из улиц прорвало канализационную трубу. Горожане сняли на видео, как из-под асфальта бьет огромный фонтан нечистот, а автомобили разносят эту коричневую жижу по городу.

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