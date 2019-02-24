"Электропоставщик должен быть удобен для клиента": интервью с Виктором Мельниковым

Самым удобным способом оплаты за электроэнергию является Личный кабинет на сайте "Киевских энергетических услуг"

Виктор Мельников. Фото: vechirniykiev.com.ua.

"Электропоставщик должен быть удобен для клиента": интервью с Виктором Мельниковым //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/02b/201/5c702b2015880.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/02b/201/5c702b2015880.jpg 2019-02-24T09:10:00+02:00 Коммуналка Самым удобным способом оплаты за электроэнергию является Личный кабинет на сайте "Киевских энергетических услуг"

Кому и как платить за электроэнергию в 2019 году в Киеве, куда люди могут передать показания счетчиков, как это сделать быстро, сэкономив время, силы и средства рассказал в интервью "Сегодня" директор компании-поставщика "Киевские энергетические услуги" Виктор Мельников.

- Виктор Александрович, киевляне получили платежки за январь с новыми реквизитами от "Киевских энергетических услуг". С чем связаны эти изменения?

- С 1 января 2019 года рынок электроэнергии в Украине работает по новым правилам. Функции поставки и распределения электроэнергии теперь разделены между двумя независимыми предприятиями – поставщиком и оператором системы распределения.

В Киеве поставщиком электроэнергии населению с 1 января стала компания "Киевские энергетические услуги", которая также проводит расчеты и принимает оплату за свет. Соответственно за потребленную с нового года электроэнергию необходимо платить именно нашей компании.

А за качество электроэнергии, поддержку модернизацию электросетей, установку и замену счетчиков отвечает оператор системы распределения "ДТЭК Киевские электрические сети".

- На что стоит обратить внимание при оплате новых платежек?

- Смена поставщика означает смену реквизитов для оплаты. Мы просим всех клиентов быть крайне внимательными, оплачивая квитанции в банках и отделениях Укрпочты – тщательно проверять расчетный счет, МФО, ЕГРПОУ и назначение платежа, чтобы деньги по ошибке не зачислили предыдущему поставщику.

Новые реквизиты указаны в квитанциях, их можно увидеть на сайте kep.com.ua в разделе "Оплата". В Личном кабинете на том же сайте применяются обновленные реквизиты. Мы заключили договора с самыми популярными у населения банками и интернет-сервисами платежей, чтобы все нужные цифры там подтягивались автоматически.

Помимо реквизитов на самих квитанциях появились полезные напоминания и советы: когда передавать показания счетчиков, куда обращаться по вопросам потребления электроэнергии, как удобнее всего оплачивать потребленную электроэнергию.

- Что будет, если кто-то случайно заплатит по старым реквизитам? Есть ли такие случаи и куда обращаться людям?

- Действительно, некоторые киевляне ошибочно оплатили счета за потребленную уже в новом 2019-м году электроэнергию по старым реквизитам предыдущему поставщику – компании "ДТЭК Киевские электросети".

Для удобства наших клиентов, чтобы людям не пришлось никуда ходить или звонить, или писать какие-то заявления, ошибочно полученные деньги "ДТЭК Киевские электросети" перечислят новому поставщику – "Киевским энергетическим услугам". Мы эти платежи учтем и распределим по лицевым счетам клиентов самостоятельно.

После поступления средств от предыдущего поставщика сумма оплаты за январь будет отображена в Личном кабинете на сайте kep.com.ua. Также зачисленные суммы будут указаны в следующих платежках, которые придут клиентам в марте.

- Изменились ли процедуры передачи показаний счетчика?

- Как и прежде, снимать показания счетчика нужно 1 числа, передавать их – с 1 по 4 число месяца включительно; платить за электроэнергию – до 20 числа. У клиентов, которые не успели вовремя передать показания счетчиков, количество потребленных киловатт*часов рассчитывается по среднесуточному потреблению на основании двух фактических показаний, переданных или зафиксированных ранее. В таком случае показания в платежке могут отличаться от фактических по счетчику. Их можно скорректировать, чтобы уже в следующем месяце получить более точную платежку.

Так, например, сейчас для этого можно до конца февраля передать нашей компании актуальные показания счетчика: через форму обратной связи или Личный кабинет на сайте на сайте kep.com.ua, по электронной почте Hotline@keu.com.ua или через нашу страницу в Facebook fb.com/energoposlugykyiv. В качестве дополнительной альтернативы можно обратиться и по телефонам контакт-центра (044/067/066) 277-18-18.

- Как лучше и проще оплатить за электроэнергию?

- Самым удобным способом оплаты за электроэнергию является Личный кабинет на сайте "Киевских энергетических услуг": вносите показания счетчика, сразу видите сумму к оплате, тут же оплачиваете и видите зачисление средств. Пароль и логин остались такими же, как в личном кабинете предыдущего поставщика. Все реквизиты уже обновлены, можно выбрать вариант оплаты без комиссии, посмотреть историю расходов и оплат и т.д.

Также платить можно через платежные системы в сети Интернет, где тоже уже обновлены верные реквизиты. Также можно прийти с платежкой в банк или отделение Укрпочты, но там стоит тщательно проследить, чтобы кассир ввел корректные реквизиты.

- По каким вопросам нужно обращаться к вашей компании и где заканчивается ваша зона ответственности?

- "Киевские энергетические услуги" занимаются поставкой электроэнергии, обеспечением расчетов, предоставлением информации и консультаций по потреблению. Также мы предлагаем клиентам сервисы и продукты для повышения энергоэффективности, чтобы уменьшить расходы на электроэнергию. Например, набор Розумний WATT помогает экономить до 50% семейных расходов на свет.

В набор входит двузонный счетчик электроэнергии с услугой быстрой установки "под ключ". Счетчик позволяет платить в 2 раза меньше за электроэнергию, потребленную с 23 вечера до 7 утра. В наборе также есть энергоэффективные LED-лампы и умная розетка с таймером для настройки автоматической работы приборов с большим потреблением в нужные часы.

- Как мне, потребителю, решать вопросы, которые могут возникнуть? Нужно куда-то идти?

- Электропоставщик должен быть максимально удобен и доступен для клиента. Мы выступаем за максимальное упрощение отношений клиента с поставщиком и помогаем клиентам решить все вопросы дистанционно: передача и корректировка показаний счетчиков, оплата счетов, консультации.

Работает контакт-центр, с операторами которого можно связаться по телефону, электронной почте, в Личном кабинете или через социальную сеть Facebook. По любому из этих каналов человек обязательно получит исчерпывающие ответы по интересующим вопросам. В самом крайнем случае можно посетить центр обслуживания клиентов.

Причем, чтобы люди не тратили время на ожидание, мы запустили на сайте раздел "Предварительная регистрация", там нужно заполнить короткую форму – цель визита, дата, выбрать ближайший центр – и прийти в избранные день и время, чтобы получить качественное обслуживание от наших специалистов.

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