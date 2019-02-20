Газ или электроэнергия – что дешевле и удобнее использовать украинцам
За два года реформирования газовой отрасли – монополию государство так и не преодолело, говорят эксперты
"Сегодня" выяснили, что дешевле и удобнее использовать украинцам: газ или электроэнергию? Суммы в платежках сравнивала корреспондент Юлия Дронник и расскажет, какие изменения уже происходят на отечественном энергорынке.
В этом доме газа нет ни в одной квартире. Дмитрий Дубенский и его соседи готовят еду, греют воду и жилье электроприборами. В этом году Дмитрию впервые пришлось зимовать с одной электробатареей.
"Электрорадиатор на 1200 ватт. Его мощности в принципе хватает на отопление комнаты. Комната у нас с высокими потолками. Перед этим мы утеплились – застеклили балкон, поменяли окно, двери на балкон – и зиму, в принципе, перезимовали", – рассказывает житель Ирпеня Дмитрий Дубенский.
Регулировать температуру в помещении Дмитрий может сам. В квартире не жарко, но и не холодно. Мужчина ежемесячно зимой платит за электроэнергию около 700 гривен, летом накручивает на 500. Это почти вдвое дешевле, чем в доме с централизованным отоплением или с индивидуальным газовым котлом.
"Тарифы на газ у нас растут и будут дальше повышаться, судя по заявлениям властей. Поэтому мы выбрали такой путь. Быть энергонезависимыми полностью, минимизировать зависимость от поставщиков. И вот в этом ключе реформа энергорынка очень заманчивая и положительная", – говорит Дмитрий Дубенский.
Тарифы на газ высокие для населения. И если бы на рынке работала конкуренция – цена могла бы снизиться. За 2 года реформирования газовой отрасли – монополию государство так и не преодолело, говорят эксперты. Но предостерегают – останавливать реформу будет еще хуже, ее нужно эффективнее реализовывать.
"Эти реформы проходили и в европейских странах. Они также шли тяжело. Это третий энергопакет. Основная суть реформы – увеличить конкуренцию. При увеличении конкуренции, когда пропадает монополизм, то соответственно цены идут вниз. Реформу надо продолжать. Да, наше население пока не в состоянии платить цены, которые есть по газу. Но если будет механизм субсидии работать, то в принципе, я думаю, что реформа должна заработать ", – говорит председатель биржевого комитета Украинской энергетической биржи Алексей Дубовский.
Демонополизация реформы рынка электроэнергии уже происходит. С начала года на смену облэнерго пришли новые компании. Это первый шаг борьбы с монополией. А уже летом украинцы смогут выбирать себе поставщика электроэнергии среди сотен независимых компаний.
"На самом деле это очень позитивный шаг для потребителей. Во-первых, потому что уже есть два договора – на распределение. Именно на доставку, транспортировку электроэнергии и договор на поставку, то есть на продажу, покупку электроэнергии. И вот в этой второй части – продажа электроэнергии - появляется возможность избегать монополиста", – объясняет член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
Потенциальных новых и независимых продавцов электроэнергии уже есть более трех сотен. До 1 июля, когда и заработает на полную розничный рынок – их будет еще больше, прогнозируют эксперты.
Ранее сообщалось, что электроэнергию в наши дома будут поставлять независимые компании. С 1 января работает розничный рынок электроэнергии. Больше нет облэнерго. Их место заняли новые компании снабженческие и распределительные. И цена на свет для украинцев не выросла.
Также мы писали, что ДТЭК завершил разделение поставки и распределения электроэнергии.
Напомним, в Украине заметно выросли долги за электричество.
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