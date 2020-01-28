Где разрыли Киев: появилась карта аварийных мест

Можно узнать, где сейчас проходят работы, а где уже завершились

/ Фото: Мила Князьская-Ханова

Реклама

Департамент благоустройства КГГА запустил интерактивную карту, на которой жители Киева могут ознакомиться с перечнем аварийных разрытий в столице.

В реестре аварийных разрытий зеленым цветом показаны места, где ремонтные работы уже закончены (и таких на ней сейчас большинство), а красным цветом помечены места в городе, где работы еще ведутся. Впрочем, жители Киева жалуются, что в некоторых дворах разрытия после аварий не устраняются месяцами и им приходиться ходить и ездить по колдобинам.

"Странная карта. Мне, конечно, интересно рассматривать, где и что в городе разрыто, но было бы круто еще знать: кто и как накажет людей, которые разрыли яму возле моего дома и на месяц о ней забыли", – говорил киевлянин Сергей Орлюк.

"Карта появилась, чтобы информировать граждан о местах, где ведутся ремонтные работы. Пока на ней нет графы, в которой указана дата завершения работ, но в наших планах вскоре давать и эту информацию. Мы планируем публиковать информацию о выдаче контрольных карточек на разрытие и также указывать дату окончания ее действия. Также будем указывать, кто ведет ремонтные работы. Самые большие по протяженности разрытия в 100 и больше метра делает столичный метрополитен у них работы высокой сложности", – рассказал сайту "Сегодня" Алексей Кулеба, директор департамента городского благоустройства КГГА. Чтобы увидеть карту разрытий – переходите по ссылке (https://numl.org/sMG) и жмите на "Реестр аварийных разрытий на территории Киева".

Напомним, утром в среду, 15 января, коммунальщики завершили работы по ликвидации повреждений на трубопроводе возле ТРЦ Ocean Plaza, где вечером 13 января произошел масштабный прорыв.

"В 4:15 утра "Киевтеплоэнерго" завершило ликвидацию повреждения трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza. С момента выявления повреждения вечером 13 января три бригады "Киевтеплоэнерго" работали в круглосуточном режиме. Было осуществлено разрытие места повреждения, демонтаж поврежденного трубопровода, выполнены работы по гидроизоляции и укрупнении узлов трубопроводов, заменен весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части", – говорится в сообщении.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама