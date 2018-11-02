Горы мусора в Киеве: куда обращаться, чтобы вывезли отходы

В центре Киева существует проблема с переполненными мусорными баками. Об этом заявила советник замглавы Киевской городской государственной администрации Юлия Грамотная.

Жители центра города жалуются, что по утрам постоянно наблюдают переполненные мусорные баки и горы отходов рядом, а после выходных картина еще ужасней. В КГГА отметили, что виновны работники ресторанов и баров.

"В центре проблема с переполненными баками, как правило, возникает из-за заведений на первых этажах домов. Работники ресторанов или баров выбрасывают мусор в баки возле домов. Если вы видите такое, то об этом нужно сообщать в КП "Киевкоммунсервис" (ул. Кудрявская, 23) или на странице предприятия в соцсетях", – подчеркнула Грамотная.

По ее словам, коммунальщикам нужно описать ситуацию и указать точный адрес.

"Что касается количества мусорных баков, то оно рассчитано на количество жильцов дома. Поэтому мы призываем владельцев квартир, в которых проживают квартиранты, обратиться в "Киевкоммунсервис" и изменить договор исходя из реального количества проживающих. Тогда в КП будут видеть, что баков не хватает и необходимо поставить дополнительные", – добавила чиновник.

Напомним, ранее мы писали, что по мнению экспертов, обычное увеличение количества мусорных баков не даст никакого эффекта, а вот привычка сортировать мусор решила бы эту проблему.

Кроме того, в Киеве закупили специальную испанскую пескоуборочную машину Resort KL, которая помогает убирать мусор на пляжах. Это машина для очистки песка методом просеивания. Она приводится в действие при помощи трактора мощностью от 45 л.с.