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Как получить перерассчет за некачественную коммуналку в Киеве

23 декабря, 18:42

В КГГА рассказали, куда и кому нужно жаловаться, если в квартире – едва теплые батареи

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В столице муниципальная инспекция будет проверять адреса, где киевляне жалуются на качество водоснабжения и отопления, сообщает КГГА.

"Мы должны предоставлять киевлянам качественные жилищные и коммунальные услуги, оперативно решая возможные технические неисправности. В случае, если услуги ненадлежащего качества – клиенты имеют право на перерасчет", – рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

К примеру, если в квартире недогрев, сначала нужно обратиться по телефону городской диспетчерской – 15-57, или (044) 500-15-57 – с мобильного. Также можно обратиться в одно из подразделений "Центра коммунального сервиса".

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Исполнитель услуги должен прийти по адресу обращения и составить акт-претензию. Если, например, жалоба касается теплоснабжения, то теплоснабжающие компании "Киевтеплоэнерго" или "Евро-Реконструкция" находят причину и устраняют ее, и должны сделать соответствующие корректировки стоимости отопления или горячей воды.

Если же клиент недоволен результатами проверки – привлекается муниципальная жилищно-коммунальная инспекция.

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"Это структурное подразделение Киевской городской государственной администрации, цель работы которого – защита прав и интересов киевлян как потребителей жилищно-коммунальных услуг. Благодаря работе инспекции в 2019 году были осуществлены корректировки за некачественные или предоставленные услуги по содержанию домов и придомовых территорий. А в отопительный период особое внимание инспекции будет уделено услугам отопления и горячего водоснабжения", – отметил замглавы КГГА.

Напомним, "Нафтогаз Украины" в декабре снизил цену голубого топлива для населения на 13% по сравнению с ценой на ноябрь – до 4277 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Кроме этого, украинцы в нынешнем году стали лучше платить за коммунальные услуги, но, по данным Госслужбы статистики, в сравнении с октябрем прошлого года, долги за "воду, газ и свет" все равно увеличились. Почему так произошло, и как за отопительный сезон может измениться уровень оплаты по счетам, выяснил сайт "Сегодня".

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Киев коммунальные услуги КГГА инспекция жалоба Петр Пантелеев

Источник: Сегодня

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