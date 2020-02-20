Как после бомбежки: жители Борщаговки шокированы демонтажем киосков (фото)

Люди жалуются, что за две недели мусор так и не убрали

На улице Жолудева две недели назад коммунальные службы демонтировали киоски, которые оказались незаконными.

"Демонтаж конструкций провели две недели назад. Под снос пошло 5-6 киосков. Теперь это место выглядит как после бомбежки. Мы уже две недели ходим мимо гор из мусора, кусков стен и стройматериалов, которые остались после демонтажа МАФов. В этих кучах скоро крысы расплодятся… Никто из чиновников не говорит, когда уберут весь этот хлам. Словом, нам сделали очень красиво и комфортно – все для людей", – рассказал сайту "Сегодня" Роман Шаманчук, местный житель.

В департаменте городского благоустройства киевской городской государственной администрации сайту "Сегодня" пообещали разобраться в ситуации и навести на улице Жолудева порядок.

"Мы обязательно отреагируем на жалобы киевлян по ситуации на улице Жолудева. Будет направлено предписание в Святошинскую районную администрацию. Указанную территорию должен своевременно убирать ее балансодержатель, а также нести ответственность, если территория не убирается. Мы соберем на месте все причастные коммунальные службы и наведем там порядок", – заверил сайт "Сегодня" Алексей Кулеба, директор департамента городского благоустройства КГГА. В тренде Малыши-основатели Киева стали ко Дню святого Валентина купидонами (онлайн)

Напомним, в 2018 году законные МАФы на колесах и торговые палатки в Киеве начали маркировать специальной голограммой. Пилотный проект запустило КП "Городской магазин". Как объяснили на предприятии, голограмма формата А5 представляет собой информационную эмблему, защищенную водяными знаками. На ней указано название КП, имя, фамилия и отчество предпринимателя, номер договора и срок его действия. Получить такие эмблемы в двух экземплярах могут владельцы автокофеен, передвижных прицепов и сезонных палаток, имеющие договоры.

Еще до Нового года в Украине начались массовые облавы на заправки. Как отчиталась налоговая милиция Государственной фискальной службы, с 13 декабря по 3 января в результате мероприятий прекращена деятельность уже 264 нелегальных автозаправочных станций (АЗС).

Также мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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