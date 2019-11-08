Эхо стрельбы на Чаадаева: как в Киеве наказывают злостных должников и что делать соседям

По решению суда не пустят за границу и могут продать имущество с молотка

Фото: архив

Реклама

После ЧП на Святошино, когда мужчина открыл стрельбу соседям, в киевской мэрии провели пресс-конференцию, на которой рассказали о методах борьбы со столичными должниками.

По информации жильцов дома на улице Чаадаева, где произошел конфликт, их сосед задолжал более 100 тысяч гривен и незаконно подключился к электросетям. Из-за этого дом отказались подключать к отоплению.

"Здесь – объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД). У них есть ответственное лицо – глава ОСМД, он должен заниматься должниками, или как в данном случае – незаконным подключением к коммуникациям. Есть четкий порядок действий. Если человек задолжал сотни тысяч гривен, то нужно обращаться в суд. Приложить усилия, чтобы суд арестовал имущество этого человека, ограничил его право распоряжаться этим имуществом, а после решения суда – дело перешло к государственной исполнительной службе, которая будет дальше заниматься этой проблемой. А то, что люди просто пришли к человеку с требованиями – в рамках правового поля такое не предусмотрено. Поэтому люди действовали не совсем правильно. Да, они могут собираться, высказываться, но если есть должник и он нарушил права других жителей дома, не уплачивая за полученные услуги, есть способы, которые регламентируют порядок действий по отношению к нему", – рассказал сайту "Сегодня" Андрей Щербина, гендиректор Центра коммунального сервиса (ЦКС).

По его словам, если глава ОСМД или глава строительного кооператива не может самостоятельно справиться с должниками, то ЦКС предлагает им свои юридические услуги для такой категории домов.

"В Киеве уже многие главы ОСМД и кооперативов не сами занимаются подобными проблемами с должниками, а обращаются к нам, и мы в рамках правового поля решаем все проблемные вопросы, не доводя дело до стрельбы", – добавляет Щербина.

Чиновник говорит, что некоторые киевляне задолжали за коммунальные услуги очень большие суммы. Есть "чемпионы", которые "забыли" заплатить по 100, 200 и 300 тысяч гривен.

"Максимальная сумма, которую называют мои коллеги – это 600 тысяч гривен долга. Но когда должником занялись в принудительном порядке, подали в суд и по его решению арестовали имущество, то эта сумма была погашена должником моментально", – уверяет Щербина.

В мэрии уточняют, что лучше всего за коммунальные услуги рассчитываются пенсионеры и люди, люди, которые получают субсидии, ведь при наличии долгов их не выплачивают.

"На сегодняшний день 80% киевлян исправно оплачивают коммунальные услуги. И только 5% не делают этого злостно, накапливая долги. Это более 50 тысяч личных счетов, с ними и боремся. Прежде всего – это досудебные предупреждения. Должников предупреждаем устно, автодозвоном, SMS-ками, письмами на электронную почту. После получения извещений рекомендуем должникам посетить районные отделения ЦКС, чтобы узнать суммы задолженности, порядок и методы ее погашения", – рассказывает Андрей Щербина.

По его словам, второй метод борьбы – это обращение в суд, но большинство киевских должников стараются не доводить до этого.

"Должникам следует помнить, что если их дело попадет в суд, то им придется оплатить сумму долга и судебные издержки в размере 1921 грн, плюс 3% годовых с учетом индекса инфляции за весь период просроченного долга. Мы уже предупредили должников в платежках, что если они не погасят задолженность в досудебном порядке, то будут платить и эти проценты. Например, в "Киевтеплоэнерго" считают, что если долг составил более 5 тысяч гривен, то делом уже можно заниматься в судах", – добавляет чиновник.

После решения суда к процессу подключается исполнительная служба путем ареста имущества должника и его реализации в счет погашения суммы задолженности. Делается это, если сумма долга превышает 83 тыс. 460 грн. Должнику также могут по решению суда запретить выезд за границу до погашения всей суммы задолженности.

Коммунальщики применяют и другие методы борьбы с должниками. Например, должникам могут отключить воду. Как заверяют в "Киевводоканале", такие жесткие меры они уже не раз применяли в столице. Но делается это в исключительных случаях, когда человек категорически отказывается платить за полученные услуги. Сейчас долг киевлян за услуги КП "Киевтеплоэнерго" составляет: по централизованному отоплению – около 650 млн грн, за горячее водоснабжение – 700 млн грн.

Несмотря на заверения Минсоцполитики, что все нуждающиеся будут обеспечены субсидиями на оплату "коммуналки", эксперты в сфере ЖКХ опасаются роста долгов за счет тех, кому госпомощь не положена. Ранее "Сегодня" разобрались, как украинцы оплачивают "воду, газ и свет" в теплое время года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама