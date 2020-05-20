Как в Киеве ремонтируют мосты: видео от Кличко

В столице продолжается капитальный ремонт и строительные работы на 13 мостах и ​​путепроводах.

"На днях мы открыли движение по путепроводам на пересечении улицы Богатырской с проспектами Оболонским и Бандеры. Таким образом, дорожники завершили первый этап ремонта развязки. Обновления ожидает и два путепровода в направлении выезда из города. Там уже начали работы", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам мэра столицы, в Киеве сегодня продолжаются работы на многих инфраструктурных объектах.

"Пока на дорогах было мало машин при ограничении – мы времени не теряли. И дорожники работали в активном режиме. Мы капитально ремонтируем и строим 13 мостов и путепроводов. Большинство объектов, обновляем, не видели ремонта более 40 лет!" – рассказал Виталий Кличко.

По его словам, на Борщаговском путепроводе капитально отремонтировали уже половину строеня. Полностью обновили почти всю конструкцию. Также обновили трамвайные пути. И начали второй этап реконструкции – в направлении Большой окружной. Сейчас там разбирают старую часть моста и до конца этого года киевляне увидят полностью обновленный путепровод.

"Противоаварийные работы начали и на Новоконстантиновском путепроводе. Там, в частности, усиливают крепление перил. Части, в аварийном состоянии, – демонтируют. На путепроводе осуществят масштабные ремонтные работы", – отметил мэр столицы.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео со строек Подольско-Воскресенского моста и Борщаговского путепровода. А в 2019 году с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела у столичных мостов, и проверить их состояние. Что они там увидели – смотрите в нашем сюжете:

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