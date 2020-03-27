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Карантин в Киеве: грозит ли городу мусорный коллапс

27 марта, 13:17

Наталья Руда

Виталий Кличко заявил, что с вывозом мусора проблем не будет

Мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга в пятницу, 27 марта, заявил, что в городе мусорного коллапса в условиях карантина не будет.

По словам столичного главы, владельцы управляющих компаний хотят получить дополнительное финансирования от государства "в такой сложный момент".

"Киев действительно производит очень много бытового и строительного мусора. В городе сегодня находится более 12 000 мусорных баков и 2500 баков для раздельного сбора мусора. Каждый день из Киева вывозят для захоронения и утилизации более 3600 тонн твердых бытовых отходов", - сказал мэр.

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При этом, по его данным, вывоз мусора происходит регулярно, а все дворники города работают, убирают дворы и улицы.

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"Успокаиваю всех жителей Киева. Мы вывозим и дальше будем вывозить мусор. 4000 дворников каждый день выходят на улицы и убирают их. А "дельцам", которые в такое время хотят дополнительно заработать, запугивая жителей городов, я советую хорошо подумать перед тем, как такое делать", – резюмировал Кличко.

Напомним, в Киеве в связи с распространением коронавируса в жилых домах ликвидируют все мусоропроводы.

Как это будет проходить, смотрите в сюжете:

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Киев мусор карантин

Источник: Сегодня

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