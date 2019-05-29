"Киев в смартфоне": появилось приложение для поиска парковки и платы за воду
Приложение Smart City в Киеве – продает электронные билеты и сможет платить за коммуналку
В столице начали воплощать концепцию "Киев в смарфоне", запустив мобильное приложение Smart City. Оно объединит в себе электронные сервисы, которые уже работают в городе, а также даст доступ к нескольким новым. Пока в приложении работает лишь одна функция – продажа электронных билетов и пополнение транспортной карты Kyiv Smart Card, но разработчики обещают, что вскоре их будет больше.
По словам директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова, главная задача электронных услуг – быстро получить сервис, не тратя время на общение с чиновниками.
"Киевляне довольно активно пользуются такими сервисами, как запись на прием к врачу, запись ребенка в детский сад, оплата услуг за жилищно-коммунальные услуги онлайн, электронные петиции", – рассказал он, уточнив, что сейчас ими пользуются около миллиона человек.
Оплата коммуналки и регистрация животных: какие функции выбирают киевляне
Приоритетность появления новых функций будут определять сами пользователи, ставя "сердечки" в соответствующих разделах. Так, сейчас среди самых рейтинговых – запись к врачу, пункты приема мусора, расписание движения общественного транспорта и оплата услуг ЖКХ. Кстати, там это можно будет сделать без комиссии.
В дальнейшем планируют добавить возможность сообщить о яме на дороге или мусоре во дворе, информацию о спортивных и культурных событиях в городе, оплату парковки и регистрацию домашних животных. Новые функции будут появляться каждые две недели.
Функции, которые планируют запустить, отображены в приложении серыми иконками, уже работающие – черными. В частности, в приложении будут работать несколько сервисов:
- Городской транспорт (е-билет, расписание движения, маршруты на карте)
- Оплата коммунальных услуг (холодная и горячая вода, электроэнергия, отопление, обслуживание движения)
- Электронная демократия (общественный бюджет, электронные петиции, активный киевлянин, электронный дом)
- Домашние питомцы (найдено животное, мои животные)
- Сервисы водителя (оплата парковки, ямы на дороге, поиск паркоместа, оплата штрафа)
- Медицина (запись к врачу, электронный рецепт)
- Детский сад (электронная очередь)
- 1551 (подать обращение, моя активность)
- Современный киевлянин (пункты приема мусора, пункты приема вещей, благотворительность)
- Спорт и отдых (события)
- Дополнительно (социальные услуги и информационный центр)
По данным Юрия Назарова, с начала запуска приложения его установили около 12 тысяч пользователей. В Google Play приложение Smart City уже вошел в ТОП-7 бесплатных программ, также его можно скачать в Apple Store.
Тест приложения: можно пополнить карту и авторизоваться через соцсеть
Пока в приложении работает только сервис, через который можно купить электронный билет или пополнить транспортную карту. Кстати, здесь же ее можно зарегистрировать: это занимает около минуты. По карте также выдается статистика ее использования.
Авторизация в приложении пока необязательна, но для некоторых сервисов, которые запустят позже, будет необходима – например, для подачи петиции или голосования за проекты общественного бюджета. Персонализировать приложение можно через Київ ID, Facebook и несколько других "учеток".
Также в приложении можно привязать свою платежную карту – она понадобится для оплаты транспорта и коммуналки.
Чтобы проголосовать за функцию, которую разработчикам стоит запустить раньше остальных, нужно перейти в раздел городских сервисов (для этого необходимо нажать на значок молнии внизу экрана), зайти в нужную функцию и нажать на кнопку с надписью "Хочу!".
Кстати, разработчики приглашают программистов, у которых есть идеи, как сделать приложение лучше, поучаствовать в его развитии. С предложениями можно обращаться по электронному адресу: kscapp@kyivcity.gov.ua.
Напомним, валидаторы, установленные в 2018 году в салонах общественного транспорта в рамках внедрения электронного билета, начали считывать "карточки киевлянина". Теперь льготники, которые ими пользуются, обязаны регистрировать свою карту при каждой поездке.
Тем временем, в Киеве активно строят новые станции метро: через два года откроют две новые.
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