"Киев в смартфоне": появилось приложение для поиска парковки и платы за воду

Приложение Smart City в Киеве – продает электронные билеты и сможет платить за коммуналку

Фото: Pixabay

В столице начали воплощать концепцию "Киев в смарфоне", запустив мобильное приложение Smart City. Оно объединит в себе электронные сервисы, которые уже работают в городе, а также даст доступ к нескольким новым. Пока в приложении работает лишь одна функция – продажа электронных билетов и пополнение транспортной карты Kyiv Smart Card, но разработчики обещают, что вскоре их будет больше.

По словам директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова, главная задача электронных услуг – быстро получить сервис, не тратя время на общение с чиновниками.

"Киевляне довольно активно пользуются такими сервисами, как запись на прием к врачу, запись ребенка в детский сад, оплата услуг за жилищно-коммунальные услуги онлайн, электронные петиции", – рассказал он, уточнив, что сейчас ими пользуются около миллиона человек.

Оплата коммуналки и регистрация животных: какие функции выбирают киевляне

Приоритетность появления новых функций будут определять сами пользователи, ставя "сердечки" в соответствующих разделах. Так, сейчас среди самых рейтинговых – запись к врачу, пункты приема мусора, расписание движения общественного транспорта и оплата услуг ЖКХ. Кстати, там это можно будет сделать без комиссии.

В дальнейшем планируют добавить возможность сообщить о яме на дороге или мусоре во дворе, информацию о спортивных и культурных событиях в городе, оплату парковки и регистрацию домашних животных. Новые функции будут появляться каждые две недели.

Функции, которые планируют запустить, отображены в приложении серыми иконками, уже работающие – черными. В частности, в приложении будут работать несколько сервисов:

Городской транспорт (е-билет, расписание движения, маршруты на карте)

Оплата коммунальных услуг (холодная и горячая вода, электроэнергия, отопление, обслуживание движения)

Электронная демократия (общественный бюджет, электронные петиции, активный киевлянин, электронный дом)

Домашние питомцы (найдено животное, мои животные)

Сервисы водителя (оплата парковки, ямы на дороге, поиск паркоместа, оплата штрафа)

Медицина (запись к врачу, электронный рецепт)

Детский сад (электронная очередь)

1551 (подать обращение, моя активность)

Современный киевлянин (пункты приема мусора, пункты приема вещей, благотворительность)

Спорт и отдых (события)

Дополнительно (социальные услуги и информационный центр)

По данным Юрия Назарова, с начала запуска приложения его установили около 12 тысяч пользователей. В Google Play приложение Smart City уже вошел в ТОП-7 бесплатных программ, также его можно скачать в Apple Store.

Тест приложения: можно пополнить карту и авторизоваться через соцсеть

Пока в приложении работает только сервис, через который можно купить электронный билет или пополнить транспортную карту. Кстати, здесь же ее можно зарегистрировать: это занимает около минуты. По карте также выдается статистика ее использования.

Авторизация в приложении пока необязательна, но для некоторых сервисов, которые запустят позже, будет необходима – например, для подачи петиции или голосования за проекты общественного бюджета. Персонализировать приложение можно через Київ ID, Facebook и несколько других "учеток".

Также в приложении можно привязать свою платежную карту – она понадобится для оплаты транспорта и коммуналки.

Чтобы проголосовать за функцию, которую разработчикам стоит запустить раньше остальных, нужно перейти в раздел городских сервисов (для этого необходимо нажать на значок молнии внизу экрана), зайти в нужную функцию и нажать на кнопку с надписью "Хочу!".

Кстати, разработчики приглашают программистов, у которых есть идеи, как сделать приложение лучше, поучаствовать в его развитии. С предложениями можно обращаться по электронному адресу: kscapp@kyivcity.gov.ua.

Напомним, валидаторы, установленные в 2018 году в салонах общественного транспорта в рамках внедрения электронного билета, начали считывать "карточки киевлянина". Теперь льготники, которые ими пользуются, обязаны регистрировать свою карту при каждой поездке.

Тем временем, в Киеве активно строят новые станции метро: через два года откроют две новые.

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