ФОТОФАКТ. Киев засыпали новогодними елками: как правильно утилизировать праздничные деревья

Засохшие деревца бросают на обочинах дорог, а возле супермаркета обнаружили целую свалку

Фото: Александр Марущак

Киев засыпали новогодними елками: как правильно утилизировать праздничные деревья Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e85/c13/5c6e85c130f8a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e85/c13/5c6e85c130f8a.jpg 2019-02-21T13:05:00+02:00 Коммуналка Засохшие деревца бросают на обочинах дорог, а возле супермаркета обнаружили целую свалку

Новогодние праздники давно остались позади, но Киев до сих пор чувствует их последствия: в городе продолжают выбрасывать отжившие свое сосны и елки. Причем встретить засохшие деревца можно не только у мусорников возле жилых домов. Так, недавно киевляне заметили множество выброшенных сосен, которые лежали на обочине улицы Милославской.

Фото: kyiv.depo.ua

Еще одну свалку новогодних деревьев можно наблюдать возле торгового центра на Позняках.

Фото: А.Марущак, "Сегодня"

Между тем, такие деревца – вовсе не обычный мусор, их можно утилизировать с пользой для города. Для этого в столице работают специальные пункты приема для новогодней хвои.

"Для решения проблемы уборки новогодних деревьев мы создали специальные пункты приема елок на базе районных коммунальных предприятий "Киевзеленстроя", всего их 15. Информация о них размещена на сайте управления. Хочу напомнить киевлянам: если вы увидели выброшенное дерево, звоните или обращайтесь в пункт приема, который находится ближе к вашему дому. Там сообщат, как и когда можно подвезти ничейную елку на переработку", – рассказал "Сегодня" Андрей Малеваный, начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА.

Пункты работают с понедельника по пятницу. Все собранные деревья будут переработаны на труху, которая послужит для защиты живых растений в парках и скверах от перегрева и пересыхания.

Между тем, в КГГА отмечают, что сознательность киевлян снизилась. Со 2 января этого года они сдали на переработку около 4 тысяч деревьев, а в прошлом в пунктах "Киевзеленстроя" приняли на утилизацию 10 тысяч елок и сосен.

Напомним, утилизация одной елки обходится примерно в 23 гривны. Эти деньги выделяют из бюджета города. Переработка помогает уменьшить количество мусора и получить естественное удобрение одновременно.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.