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ФОТОФАКТ. Киев засыпали новогодними елками: как правильно утилизировать праздничные деревья

Сегодня, 13:05

Засохшие деревца бросают на обочинах дорог, а возле супермаркета обнаружили целую свалку

Фото: Александр Марущак
Киев засыпали новогодними елками: как правильно утилизировать праздничные деревья //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e85/c13/5c6e85c130f8a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e85/c13/5c6e85c130f8a.jpg Коммуналка Засохшие деревца бросают на обочинах дорог, а возле супермаркета обнаружили целую свалку

Новогодние праздники давно остались позади, но Киев до сих пор чувствует их последствия: в городе продолжают выбрасывать отжившие свое сосны и елки. Причем встретить засохшие деревца можно не только у мусорников возле жилых домов. Так, недавно киевляне заметили множество выброшенных сосен, которые лежали на обочине улицы Милославской.

Фото: kyiv.depo.ua

Еще одну свалку новогодних деревьев можно наблюдать возле торгового центра на Позняках.

Фото: А.Марущак, "Сегодня"

Между тем, такие деревца – вовсе не обычный мусор, их можно утилизировать с пользой для города. Для этого в столице работают специальные пункты приема для новогодней хвои.

"Для решения проблемы уборки новогодних деревьев мы создали специальные пункты приема елок на базе районных коммунальных предприятий "Киевзеленстроя", всего их 15. Информация о них размещена на сайте управления. Хочу напомнить киевлянам: если вы увидели выброшенное дерево, звоните или обращайтесь в пункт приема, который находится ближе к вашему дому. Там сообщат, как и когда можно подвезти ничейную елку на переработку", – рассказал "Сегодня" Андрей Малеваный, начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА.

Пункты работают с понедельника по пятницу. Все собранные деревья будут переработаны на труху, которая послужит для защиты живых растений в парках и скверах от перегрева и пересыхания.

Между тем, в КГГА отмечают, что сознательность киевлян снизилась. Со 2 января этого года они сдали на переработку около 4 тысяч деревьев, а в прошлом в пунктах "Киевзеленстроя" приняли на утилизацию 10 тысяч елок и сосен.

Напомним, утилизация одной елки обходится примерно в 23 гривны. Эти деньги выделяют из бюджета города. Переработка помогает уменьшить количество мусора и получить естественное удобрение одновременно.

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Тег утилизация, киевзеленстрой, переработка, новогодние елки

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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