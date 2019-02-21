ФОТОФАКТ. Киев засыпали новогодними елками: как правильно утилизировать праздничные деревья
Засохшие деревца бросают на обочинах дорог, а возле супермаркета обнаружили целую свалку
Новогодние праздники давно остались позади, но Киев до сих пор чувствует их последствия: в городе продолжают выбрасывать отжившие свое сосны и елки. Причем встретить засохшие деревца можно не только у мусорников возле жилых домов. Так, недавно киевляне заметили множество выброшенных сосен, которые лежали на обочине улицы Милославской.
Фото: kyiv.depo.ua
Еще одну свалку новогодних деревьев можно наблюдать возле торгового центра на Позняках.
Фото: А.Марущак, "Сегодня"
Между тем, такие деревца – вовсе не обычный мусор, их можно утилизировать с пользой для города. Для этого в столице работают специальные пункты приема для новогодней хвои.
"Для решения проблемы уборки новогодних деревьев мы создали специальные пункты приема елок на базе районных коммунальных предприятий "Киевзеленстроя", всего их 15. Информация о них размещена на сайте управления. Хочу напомнить киевлянам: если вы увидели выброшенное дерево, звоните или обращайтесь в пункт приема, который находится ближе к вашему дому. Там сообщат, как и когда можно подвезти ничейную елку на переработку", – рассказал "Сегодня" Андрей Малеваный, начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА.
Пункты работают с понедельника по пятницу. Все собранные деревья будут переработаны на труху, которая послужит для защиты живых растений в парках и скверах от перегрева и пересыхания.
Между тем, в КГГА отмечают, что сознательность киевлян снизилась. Со 2 января этого года они сдали на переработку около 4 тысяч деревьев, а в прошлом в пунктах "Киевзеленстроя" приняли на утилизацию 10 тысяч елок и сосен.
Напомним, утилизация одной елки обходится примерно в 23 гривны. Эти деньги выделяют из бюджета города. Переработка помогает уменьшить количество мусора и получить естественное удобрение одновременно.
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